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Доглядаємо за проблемною шкірою без доступу до спецзасобів. Як врятувати обличчя

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П'ятниця 25 березня 2022 13:09
Доглядаємо за проблемною шкірою без доступу до спецзасобів. Як врятувати обличчя Фото: Як доглядати за проблемною шкірною (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Проблемна шкіра потребує спеціального догляду, аби підтримувати здоров'я і красу. Проте зараз, в умовах війни, доступ до необхідних засобів не завжди можливий.

Як врятувати обличчя, розповіла група лікарів-блогерів, яку ведуть сторінку sviy.doc в Instagram.

Зволоження

У випадку недоступних засобів для дорослих/дітей забуваємо про естетику і в першу чергу думаємо про фізіологію шкіри. Відновити ліпідний шар важче, ніж попередити його руйнацію.

Очищення

Забезпечення очищення знижує активність бактерій, знімає надлишок шкірного сала. Очищуємо шкіру раз на день. Якщо шкіра суха, то можна раз на декілька днів.

Робота з проблемами

В умовах недоступності стандартних засобів важливо не перестаратись і не нашкодити. Відновлювати важче. Кислоти в низьких концентраціях - оптимальний варіант. Особливо, якщо є в формі дисків. Ріжемо на декілька частин, щоб вистачило надовше.

Спеціальне лікування

Засоби ділимо/мінімізуємо, щоб розтягнути на довший період. Це краще, ніж залишитись без нічого. Дозу ліків знижуємо до мінімально можливої, але продовжуємо в подальшому термін прийому.

Лікарі порадили зараз думати більшою мірою про комфорт шкіри і відштовхуватись від відчутних проблем: сухість, сальність, подразнення. А про зморшки, акне тощо будемо думати потім.

Раніше ми писали, як зняти гель-лак вдома підручними засобами.

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