Помічниця Зеленського знову оскандалилася і розлютила мережу: усі подробиці

Мендель потрапила в новий скандал (фото: РБК-Україна)

Мендель в черговий раз в центрі скандалу

Прес-секретар президента України Юлія Мендель транслітерувала назву української столиці на російський манер. Це сталося в одному з її пости в Twitter.

Мендель веде свою сторінку в Twitter виключно англійською мовою. Вчора, 6 жовтня, вона згадала українську столицю, і написала не Kyiv, як правильно, а Kiev.

Прес-секретар Зеленського опублікувала цитату з інтерв'ю президента для видання Kyodo і написала, що Зеленський давав інтерв'ю в Києві.

Скріншот з Twitter

Користувачі мережі відразу ж помітили помилку та бурхливо відреагували на неї.

Це непрофесіоналізм чи ваша свідома позиція?

Що столиця України Kyiv знають у багатьох країнах світу, але не знає прес-секретар президента Зеленського, тому що Юля є перекладачем тільки з російської;

Пані Мендель, коли ви, нарешті, наймете репетитора і навчіться правильно писати столицю країни, в якій проживаєте?

Жесть! І це ПС першої особи держави;

Пані Мендель, я розумію, що на Раша Тудей вчили говорити саме Київ, а не Київ Але робота прес-секретаря, це не мікрофонами журналістів бити, а грамотно висвітлювати дії господаря. Тому вивчіть українську, бо кар'єра погано закінчиться.

Скріншоти з Twitter

Нагадаємо, що Мендель подарували намордника і повідка. Це стало нагадуванням про інцидент з журналістом програми "Схеми" Сергієм Андрушко, якого Мендель штовхала і не давала підійти до Зеленського.