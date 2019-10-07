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Помічниця Зеленського знову оскандалилася і розлютила мережу: усі подробиці

STYLERЖиття    07.10.2019 - 22:01
Помічниця Зеленського знову оскандалилася і розлютила мережу: усі подробиці
Мендель потрапила в новий скандал (фото: РБК-Україна)

Мендель в черговий раз в центрі скандалу

Прес-секретар президента України Юлія Мендель транслітерувала назву української столиці на російський манер. Це сталося в одному з її пости в Twitter.

Мендель веде свою сторінку в Twitter виключно англійською мовою. Вчора, 6 жовтня, вона згадала українську столицю, і написала не Kyiv, як правильно, а Kiev.

Прес-секретар Зеленського опублікувала цитату з інтерв'ю президента для видання Kyodo і написала, що Зеленський давав інтерв'ю в Києві.

Помічниця Зеленського знову оскандалилася і розлютила мережу: усі подробиці

Скріншот з Twitter

Користувачі мережі відразу ж помітили помилку та бурхливо відреагували на неї.

  • Це непрофесіоналізм чи ваша свідома позиція?
  • Що столиця України Kyiv знають у багатьох країнах світу, але не знає прес-секретар президента Зеленського, тому що Юля є перекладачем тільки з російської;
  • Пані Мендель, коли ви, нарешті, наймете репетитора і навчіться правильно писати столицю країни, в якій проживаєте?
  • Жесть! І це ПС першої особи держави;
  • Пані Мендель, я розумію, що на Раша Тудей вчили говорити саме Київ, а не Київ Але робота прес-секретаря, це не мікрофонами журналістів бити, а грамотно висвітлювати дії господаря. Тому вивчіть українську, бо кар'єра погано закінчиться.

Помічниця Зеленського знову оскандалилася і розлютила мережу: усі подробиціПомічниця Зеленського знову оскандалилася і розлютила мережу: усі подробиціПомічниця Зеленського знову оскандалилася і розлютила мережу: усі подробиціПомічниця Зеленського знову оскандалилася і розлютила мережу: усі подробиціПомічниця Зеленського знову оскандалилася і розлютила мережу: усі подробиціПомічниця Зеленського знову оскандалилася і розлютила мережу: усі подробиці

Скріншоти з Twitter

Нагадаємо, що Мендель подарували намордника і повідка. Це стало нагадуванням про інцидент з журналістом програми "Схеми" Сергієм Андрушко, якого Мендель штовхала і не давала підійти до Зеленського.

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