Допоможіть дитині: в Києві хлопчик страждає рідкісним захворюванням

У Києві 10-лентнему хлопчику необхідна фінансова допомога через рідкісне захворювання - гіпофізарний нанізм. Хлопчик довічно потребує терапії штучним гормоном росту, оскільки його організм не виробляє свій гормон.

При даному захворюванні йде затримка фізичного розвитку всього скелета, а також зменшені в розмірах внутрішні органи, що впливає на роботу всього організму та якості життя.

Сашко 2009 року народження, і вже 7 років знаходиться на лікуванні. За словами батьків хлопчика, позитивні результати є, але, самостійно оплачувати лікування без сторонньої підтримки родина не в змозі.

Альона Смітюх з дітьми (фото: facebook.com/Олена Смітюх)

Гормональне лікування хлопчика його віку коштує понад 20 тисяч гривень щомісяця, і з кожним роком необхідна доза зростає і розраховується за вагою дитини.

"Від мене величезне материнське спасибі кожному за допомогу і підтримку! Дякуємо за участь у зростанні мого сина! Я вірю тільки в перемогу, і буду боротися стільки, на скільки вистачить моїх сил. Мої діти це мій сенс життя!!! І я вдячна всім, хто мені допоможе пройти цей шлях і виростити мого синочка міцним, а головне повноцінним чоловіком!" - написала мама Саші Олена Смітюх на своїй сторінці в Facebook.

Допомогти можна наступним чином:

Приватбанк 5168 7426 0823 6307 (грн) Смітюх Альона Сергіївна

PrivatBank 5168 7573 4969 9399 (USD) Smitiukh Alena Sergeevna

ЄДРПОУ 14360570, МФО банку 305299, рахунок 29244825509100

Qiwi - гаманець +380633491170

Яндекс - гаманець 410016623666002

Перекладом Western Union в Україну, місто Київ, на ім'я Smityukh Alena Sergeevna, тільки повідомити номер переказу.

При особистій зустрічі в Києві разом з Сашком.

Штучним гормоном росту "Зомактон". Київ, нова пошта №335, Смітюх А. С.(+380633491170) (гормон зберігатися строго в холодильнику). Також вітаються і інші медикаменти і т. д.

Скріншот з Facebook