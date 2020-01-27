Допоможіть дитині: в Києві хлопчик страждає рідкісним захворюванням

Батьки просять допомогти 10-річному синові, у якого рідкісна хвороба
У Києві 10-лентнему хлопчику необхідна фінансова допомога через рідкісне захворювання - гіпофізарний нанізм. Хлопчик довічно потребує терапії штучним гормоном росту, оскільки його організм не виробляє свій гормон.
При даному захворюванні йде затримка фізичного розвитку всього скелета, а також зменшені в розмірах внутрішні органи, що впливає на роботу всього організму та якості життя.
Сашко 2009 року народження, і вже 7 років знаходиться на лікуванні. За словами батьків хлопчика, позитивні результати є, але, самостійно оплачувати лікування без сторонньої підтримки родина не в змозі.
Альона Смітюх з дітьми (фото: facebook.com/Олена Смітюх)
Гормональне лікування хлопчика його віку коштує понад 20 тисяч гривень щомісяця, і з кожним роком необхідна доза зростає і розраховується за вагою дитини.
"Від мене величезне материнське спасибі кожному за допомогу і підтримку! Дякуємо за участь у зростанні мого сина! Я вірю тільки в перемогу, і буду боротися стільки, на скільки вистачить моїх сил. Мої діти це мій сенс життя!!! І я вдячна всім, хто мені допоможе пройти цей шлях і виростити мого синочка міцним, а головне повноцінним чоловіком!" - написала мама Саші Олена Смітюх на своїй сторінці в Facebook.
Допомогти можна наступним чином:
Скріншот з Facebook