У Чернівцях батько облив бензином і підпалив свою дочку: кому треба - нехай гасить

У Чернівцях батько підпалив свою дочку (Колаж РБК-Україна)

У Чернівцях батько підпалив дочку, яка заступилася за матір

У Чернівцях батько облив бензином і підпалив власну дочку. 16-річна дівчина ледь не згоріла живцем за те, що заступилася за матір, на яку хотів підняти руку батько. Чоловік святкував Різдво і не "просихав" цілий день. Коду його дружина повернулася додому, він спав, але потім встав і дуже розсердився. Між подружжям виник конфлікт, в який втрутилася старша дочка Аня.

Вона попросила батька не бити матір, за що і гірко поплатилася. Чоловік вийшов у двір, а повернувся з каністрою бензину, яку і вилив на доньку, а потім підпалив. В результаті вогню загорівся будинок, а бідну Аню, яка горіла живцем, два кілометра до швидкої допомоги несли сусіди. Зараз дівчина перебуває в лікарні, у неї величезна кількість опіків. За словами лікаря, реабілітація триватиме рік.

Так як у сім'ї згорів будинок і немає коштів на виживання мати і брат Ані живуть із нею в лікарні, а молодшу сестричку віддали в будинок малятка. Їм зараз допомагають волонтери, а Аня мріє про одне - побачити молодшу сестричку.

Брат Ані розповів, що коду рятував з палаючого будинку матір і сестер, попросив батька про допомогу, але той сказав: "кому треба - нехай гасить".

Батько сім'ї як тільки почув поліцейських - відразу втік, але "копи" вийшли на його слід і затримали. Зараз за скоєне йому загрожує довічне ув'язнення.

У Чернівцях батько підпалив власну дочку (ТСН)