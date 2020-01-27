Помогите ребенку: в Киеве мальчик страдает редким заболеванием

В Киеве 10-лентнему мальчику необходима финансовая помощь из-за редкого заболевания - гипофизарный нанизм. Мальчик пожизненно нуждается в терапии искусственным гормоном роста, поскольку его организм не производит свой гормон.

При данном заболевании идет задержка физического развития всего скелета, а также уменьшены в размерах внутренние органы, что оказывает влияние на работу всего организма и качества жизни.

Саша 2009 года рождения и уже 7 лет находится на лечении. По словам родителей мальчика, положительные результаты есть, но, самостоятельно оплачивать лечение без посторонней поддержки семья не в состоянии.

Алена Смитюх с детьми (фото: facebook.com/Алена Смитюх)

Гормональное лечение мальчика его возраста стоит более 20 тысяч гривен ежемесячно, и с каждым годом необходимая доза растет и рассчитывается по весу ребенка.

"От меня огромное материнское спасибо каждому за помощь и поддержку! Спасибо за участие в росте моего сына! Я верю только в победу, и буду бороться столько, на сколько, хватит моих сил. Мои дети это мой смысл жизни!!! И я благодарна всем, кто мне поможет пройти этот путь и вырастить моего сыночка крепким, а главное полноценным мужчиной!" - написала мама Саши Алена Смитюх на своей странице в Facebook.

Помочь можно следующим образом:

Приватбанк 5168 7426 0823 6307 (грн) Смитюх Алёна Сергеевна

PrivatBank 5168 7573 4969 9399 (USD) Smitiukh Alena Sergeevna

ЄДРПОУ 14360570, МФО банку 305299, рахунок 29244825509100

Qiwi - кошелек +380633491170

Яндекс - кошелек 410016623666002

Переводом Western Union в Украину, город Киев, на имя Smityukh Alena Sergeevna, только сообщить номер перевода.

При личной встрече в Киеве вместе с Сашей.

Искусственным гормоном роста "Зомактон". Киев, новая почта №335, Смитюх А.С.(+380633491170) (гормон храниться строго в холодильнике). Также приветствуются и другие медикаменты и т.д.

Скриншот с Facebook