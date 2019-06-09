Допоможіть знайти: під Одесою зник 11-річний хлопчик (фото)

Українців просять допомогти знайти 11-річного хлопчика, який зник 8 червня ввечері під Одесою. Неповнолітній Григорій Триколіч (01.10 2007 року народження) у Білгород-Дністровському вирушив зі свими приятелями на прогулянку, але додому так і не повернувся. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції в Одеській області.

Зараз дитину розшукує місцеві правоохоронці.

Імовірно, хлопчик може перебувати в Одесі.

Поліція також опублікувала фото Григорія і вказала його прикмети.

Під Одесою зник 11-річний хлопчик Григорій Триколіч (фото: od.npu.gov.ua)

Зріст хлопчика - 150 см. У нього темне волосся, з двох боків біля скронь поголені смужки.

На дитині була синя футболка з білою смужкою, сірі шорти з написом "Nake", він був взутий у чорні мокасини.

Правоохоронці просять усіх, хто може знати про місцезнаходження Григорія або володіє будь-якою інформацією, яка допоможе його знайти, повідомити до Білгород-Дністровського відділу поліції за телефонам (04849) 28361, (098) 138 86 43 або на спецлінію "102".

Як повідомлялося раніше, у травні у Фастові під Києвом зник 10-річний хлопчик Віталій Гадяч - він вийшов зі школи, але додому не повернувся.

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Нагадаємо, що українців просять допомогти чотирирічному Дмитру Орловському, який наполегливо бореться з раком - йому діагностували B-зрілоклітинну лейкемію. Від початку травня дитина проходить лікування в "Охматдиті" в Києві.