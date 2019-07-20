Допоможіть знайти: під Києвом пропала 12-річна дівчинка (фото)

В селі Білогородка Київської області пропала 12-річна Анастасія Сєрік. 19 липня близько 12:00 дівчинка залишила свій будинок, який знаходиться на вулиці Володимирській, 58, і не повернулася до цього часу. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Дівчинка виглядає старше свого віку, на вигляд їй близько 14 років, зріст 175, середня статура, обличчя овальне, очі карі, волосся темно-русяве, довжина до плечей.

Особливі прикмети: на передпліччях обох рук від зап'ястя до ліктя у неї видно шрами від порізів.

Пропала дитина (фото: facebook.com/KyivOperativ)

У день зникнення на ній були штани чорного кольору, а також чорні кросівки. Також вона одягла светр світло-рожевого кольору. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про можливе місце знаходження дівчинки, повідомляйте про це за телефоном поліції "102".

Варто зазначити, що дитина може перебувати разом з розшукуваним 15-річним Владиславом Савичем, який зник 18 липня у цьому ж селі.

Пропала дитина (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Останній раз Владислава бачили на зупинці громадського транспорту в 16:00. Хлопцю на вигляд 15-16 років, зріст 175 см, худорлява статура, обличчя овальне, очі карі, прямі густі брови чорного кольору, волосся коротке темно-русяве.

На ньому були надіті спортивні штани чорного кольору, чорна спортивна кофта з жовтими смужками і сірі кросівки.

Нагадаємо, що в Києві на Atlas Weekend безвісти пропав 20-річний хлопець Вадим Онищенко.

Раніше повідомлялося про те, що з'явилися нові деталі вбивства 13-річної дівчинки під Дніпром.