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Як допомогти дитині перенести легше довгу поїздку: важливі поради для батьків

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Понеділок 11 квітня 2022 22:11
Як допомогти дитині перенести легше довгу поїздку: важливі поради для батьків Фото: Як допомогти дитині впоратися з довгою поїздкою (freepik-com)
Автор: Анна Шиканова

Довга поїздка для будь-якої людини важка, а для маленької - особливо. Якщо ця поїздка пов'язана аж ніяк не з канікулами та подорожами, малюк може відчувати тривогу і занепокоєння, а від цього його поведінка стане примхливим.

Як батьки можуть допомогти дитині легше перенести далеку поїздку, розповіли в ЮНІСЕФ.

1. Розкажіть дитині про дорогу і причину поїздки. Проговорите, куди ви їдете, навіть якщо ви самі ще точно не знаєте. Позначте напрямок руху, і озвучуйте станції під час дороги. Це допоможе дитині відчувати, що ситуація контролюється.

2. Подбайте про почуття безпеки. Запропонуйте дитині взяти в дорогу улюблену іграшку. Це може відволікти дитину і дати відчуття зв'язку з будинком.

3. Проговорите правила поведінки в дорозі. Заради безпеки скажіть, що, коли ви зупиняєтеся на блокпостах, важливо поводитися тихо, не визирати з вікон і ні в якому разі не можна виходити з машини/автобуса.

4. Спостерігайте за станом дитини та реагуйте на її потреби. Запитуйте, чи хоче дитина їсти, пити, в туалет. Щоб перевірити реакцію дитини та підтримувати з нею контакт під час дороги, ви можете придумати кодове слово для своєрідної "переклички".

5. Допомагайте дитині впоратися з рівнем емоційної напруги. Добре працює озвучування емоцій. Запропонуйте разом заспівати або поричати, як ведмідь, проспівати разом букву Аааа або Оооо.

6. Допомагайте дитині впоратися з втомою. Допомогти активізувати тіло, посилити кровообіг можуть поплескування по всьому тілу. Це може робити сама дитина або дорослий, який поруч. Щоб переключити увагу дитини, запропонуйте пограти в ігри. Приклади простих ігор – ось за цим посиланням.

7. Подбайте про себе! Турбота про себе - це турбота і про ваших дітей. Давайте собі можливість відпочити, стежте за диханням і потребами організму. Для зняття напруги та втоми ви можете масажувати мочки вух, пити воду повільними ковтками й так далі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як допомогти дітям адаптуватися в нових школах і дитячих садах.

А також розповідали про те, як батьки можуть заспокоїти дитину, якій через війну сняться кошмари.

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