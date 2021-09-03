Як допомогти дитині, яка має труднощі з математикою: найефективніші поради від експертів

Добре володіння математикою дає велику перевагу, як в школі, так і в подальшому житті. Однак, не усі мають відмінні математичні здібності.
Тому онлайн-платформа Maths-Whiz, яка використовує адаптивні методи навчання, що відповідають індивідуальним потребам кожної дитини, зібрала кілька порад для батьків, щоб допомогти школярам з математикою.
Зокрема, багато дітей відчувають труднощі з цією наукою, але робити з цього трагедію зовсім не потрібно. Краще допомогти школярам зрозуміти те, що, на перший погляд, їм здається надто складним.
Важливо дотримуватись, на перший погляд, простих, але водночас і важливих аспектів, а саме:
Вже давно у суспільстві заведено, що здібності до математики повинні бути закладені природою. Однак фахівці кажуть, що багато з тих, хто боїться її або вважає, що не має до неї здібностей, насправді можуть легко впоратися з більшістю математичних завдань.
Страх до цього предмету зазвичай проявляється у шкільному віці. Тому саме на початку потрібно дитині пояснити, що нічого складного і страшного у математиці немає. Адже зазвичай дитині не вистачає уваги вчителя або занадто поверхневе пояснення матеріал, і тому на допомогу повинні прийти батьки. Вони повинні допомогти своїй дитині у матеріалі або ж найти репетитора, який зробить це професійно.
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