Як допомогти дитині, якщо їй страшно: експрес-метод від психолога

Швидкі методи впоратися зі страхом

Стрес спровокував те, що дитина вже давно могла пройти у своїй "віковій нормі". Нижче - прості дії, які можуть використовуватися для дітей і навіть для дорослих.

1. Уяви, що навколо тебе сфера, яка світиться. Долоньками (пантомімою) навколо себе будуємо кордону. Все, що лякає - залишається за цією сферою. Вона складається з твоєї власної сили та нашої (батьківської) любові.

2. Запропонуйте міцно стиснути нашу руку. Скажіть - в тобі стільки сили, яка допоможе впоратися з будь-яким страхом.

3. Повертаємо дитину до тями "справжнього" - просимо доторкнутися до кількох різних за фактурою і температурі об'єктів, знайти 2-3 об'єкти зеленого кольору (Зелений сприймається як спокійний і безпечний), випити води, сказати" бррр", скорчити якусь смішну гримасу.

4. Відштовхнути страшний образ руками - відкинути його від себе зі звуком.

5. Розтерти долоні, покласти на нирки, розтерти долоні, покласти на ребра, розтерти долоні та простукати своє тіло - як ніби вибиваєш килимок.

6. Навчіть дитину, що у неї "чарівна кнопка", яка допомагає впоратися зі страхом. Вона знаходиться між мізинцем і безіменним пальцем.

7. Уявіть, що, те, що нас лякає, ми зменшуємо - до такого розміру, що можна здавити в кулак, заховати в сірникову коробку.

8. Крикнути голосно: Страх, йди! Я тебе не боюся!

9. Додати до образу, який лякає, якусь смішну деталь (наприклад, на образ злої людини начепити бантик, або величезні вуха слона або курячі лапки).

10. Якщо дитину налякав образ, який вона побачила в мультфільмі - картинка страшної події, то запропонуйте уявити, що ми цей образ відправляємо назад в мультфільм. У світ мультфільмів. Ляскаємо в долоні, як би "запечатуємо" його образ в мультфільмі. Можна запропонувати цей образ стерти ластиком.

11. Якщо дитину налякав страшний сон - після пробудження стаємо режисерами та міняємо сюжет.

12. Якщо дитину налякав звук - помасажувати вушка, обов'язково сказати, що це був звук (чого саме, який саме). Але вже все пройшло, ми в безпеці.

13. Уявляємо, що страх зменшуємо і кладемо в сейф. Закриваємо сейф на замок, перев'язуємо ланцюгом і відправляємо під землю, на дно океану, на іншу планету.

Важливо пам'ятати!

Коли дитина говорить, що їй страшно - найбільший страх, що її не приймуть і будуть висміювати. Найдивніший страх ми сприймаємо, як реальний - він є в реальності дитини, і ми повинні допомогти, не знецінюючи її почуття.

Якщо ми їй скажемо - нічого страшного немає, дитина не перестане боятися. Вона залишиться зі своїм страхом наодинці.

Містки для близькості

Підтримка: Замість слів "Ти ж велика, тут нема чого боятися" (це ірраціональні слова, звучать як знецінення), скажіть - Ти виглядаєш наляканою, бачу, що тобі страшно.

Близькість: Я з тобою (можна сказати словами, можна обійняти, взяти на руки, за руку). Чого ти боїшся? - нам важливо, щоб дитина від загального "я боюся" перейшла до конкретного (я боюся темряви, я боюся нападу монстрів, я боюся загубитися). Коли ми знаємо, що конкретно лякає дитину, ми можемо вибрати спосіб трансформації.

Нормалізація: Знаєш, я боялася у твоєму віці й навіть зараз іноді боюся. Зараз те, що відбувається, дійсно страшно. Я точно знаю, що ми впораємося. І запропонуйте дитині способи швидкої трансформації, які описані вище.