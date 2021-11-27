Що допоможе дитині досягти успіхів у навчанні: поради батькам

Ще до школи батьки мають займатися з дітьми та приділяти їм багато уваги. Зокрема, саме з батьками малюки починають свідомо вчитися та розвиватися. Адже надалі дитині це буде корисним.
Про це розповіли в "Новій українській школі".
Домашні обов’язки
За словами заступниці голови Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко, домашні обов’язки погіршують успішність у школі, адже учні мають менше часу на домашні завдання.
Однак, домашні обов’язки допомагають дітям стати більш незалежними, відповідальними й з часом позитивно впливають на результати навчання.
Тому експерт каже, що обов'язків має бути невелика кількість і батьки повинні розуміти, що дитина має власне життя.
Відвідування гуртків
Зазначається, що участь у будь-якому з гуртків позитивно впливає на результати дитини у навчанні.
Цікаво, що згідно з дослідженням вчених, середній бал із математики та читання був вищий у тих дітей, які брали участь хоча б в одному із гуртків. Однак, якщо:
Вакуленко каже, що гуртки дають відчуття приналежності до колективу, бажання комунікувати з його учасниками й поза межами колективу.
Однак, якщо дитина відвідує спортивні секції, тоді у неї формуються лідерські якості та бажання бути кращим.
Вплив старших братів/сестер
Дослідження в Саудівській Аравії показало, що хлопці, в яких є старші брат або сестра, мають кращі результати навчання.
Окрім того, американські дослідження кажуть, що старша дитина завжди мотивує молодшу до кращих результатів у навчанні.
Тому фахівці кажуть, що STEM-предмети (містять у собі предмети в області хімії, комп'ютерних та інформаційних технологій науки, техніки, науки про Землю та ін.) найчастіше обирають діти, в яких старші брати й сестри вже опанували ці дисципліни. І зазвичай вони вже є досвідченими у цих дисциплінах, або навчаються у цих напрямках.
Тому, аби дитина краще вчилась, батькам необхідно:
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