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Ошибки в приготовлении винегрета, которые делают почти все

Фото: Как нельзя готовить винегрет (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Винегрет – зимний салат, который готовить просто и недорого, а есть очень вкусно. Однако многие из нас даже не догадываются, что раз за разом совершает одни и те же ошибки.

О чем идет речь и как улучшить вкус салата – в материале Styler ниже.

Винегрет традиционно готовится из таких овощей, как картофель, морковь, свекла и соленые огурцы. Дальше уже по вкусу: кто-то добавляет зеленый горошек, кто-то фасоль, кто-то любит в салате лук, а кто-то нет.

Это нюансы, а начать надо с базы, то есть с варки овощей. И здесь уже можно "налажать".

Ошибка №1

Не варите свеклу с другими овощами. Они потеряют свой собственный аромат и к тому же не сохранят яркость цвета.

Ошибка №2

Не начинайте нарезать овощи со свеклы. Ее добавляют в винегрет в последнюю очередь. Свеклу нарежьте мелкими кубиками, вымесите отдельно с небольшим количеством растительного масла и только затем добавьте к остальным овощам. Так свекла меньше закрасит другие овощи.

Ошибка №3

Не смешивайте овощи, когда они еще теплые. Дайте им остыть. Картофель может распасться и превратиться в пюре.

Кроме растительного масла добавьте к винегрету немного уксуса или лимонного сока. А вот майонезом винегрет заправлять не стоит. Вы только все испортите.

Маленькая хитрость для лучшего вкуса

Попытайтесь добавить в винегрет жареный до золотистости или прозрачности лук и почувствуете, что салат получил очень интересный вкус.

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