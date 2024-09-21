Список домашних обязанностей для детей разного возраста, которые они могут делать сами

С определенного возраста ребенка нужно приучать к домашним обязанностям. Однако родители пытаются отвлечь этот момент и им часто кажется, что малыш совсем к этому не готов. Эксперты считают, что ежедневные домашние обязанности важны для детей всех возрастов и это оказывает положительное влияние на их жизнь в будущем.

Какие обязанности может выполнять ребенок в зависимости от его возраста и для чего это нужно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Parents.

Зачем ребенку домашние обязанности

Наличие списка ежедневных задач помогает детям развить ощущение рутины и структуры, а также дает им чувство безопасности и предсказуемости в их жизни. Если научить их быть ответственными, они смогут увидеть себя ценными участниками семьи, что повышает их самооценку.

Кроме того, распределение ежедневных обязанностей между детьми - это меньшая нагрузка на родителей. Это позволит им меньше уставать и качественно проводить время с малышами.

Обязанности для маленьких детей

Для маленьких детей обычное и личное взаимодействие с любящими взрослыми важно для здорового развития. Давая маленьким детям обязанности, вы учите их навыкам решения проблем, чувству собственного достоинства, любопытства и гордости.

Одеваться самостоятельно. Они могут самостоятельно выбирать одежду, одеваться, обуваться. Это поощряет навыки решения проблем, самообслуживания и самовыражения.

Даже если одежда неподходящая или требуется несколько попыток попасть рукой в рукав, выбор одежды и одевания помогает развить мотивацию ребенка исследовать, учиться и развивать новые способности.

Убирать кровать. Такая простая задача, как уборка кровати - расстелить одеяло, расправить подушки - отличная работа для маленького ребенка. Это учит их заботиться о своем личном пространстве и вещах. Маленькие дети не могут полностью застелить кровать, но уборка является хорошим первым шагом в обучении.

Уборка игрушек. Для маленького ребенка складывать игрушки после игр - это полная ответственность. Это упражнение может помочь ребенку понять такое понятие как организация и чистота. Это также учит их чувству собственности на свои вещи и помогает понять, что они отвечают за сохранение своего личного пространства.

Помочь накрыть на стол. Дети дошкольного возраста находятся в процессе развития чувства автономии и, возможно, они захотят выполнять задачи индивидуально.

Возложение на них такой обязанности, как накрыть стол (с помощью взрослого, конечно), удовлетворит их желание самостоятельности и выполнение задания. Это также дает им чувство общности и цели.

Сложить белье в корзину. Даже маленькие дети могут научиться складывать свою грязную одежду в корзину. Это кажется такой простой задачей, но это отличный способ научить детей личной ответственности.

Когда они соглашаются это делать, это усиливает идею, что они играют определенную роль в семье и настраивает их на другие обязанности, когда они растут.

Обязанности детей школьного возраста

Дети школьного возраста сосредоточены на том, чтобы заводить новых друзей, изучить интересы и ориентироваться в большом мире за пределами своей семьи. Важно научить детей школьного возраста, что то, что они делают в жизни, имеет значение и влияет на других.

Сервировка обеденного стола (без помощи). До школьного возраста большинство детей могут накрывать на стол для семейной трапезы - сначала с помощью, затем самостоятельно.

Эта ответственность обучает их сотрудничеству и важной семейной деятельности. Это также знакомит их с основными правилами этикета и важности участия в семейных распорядках.

Уборка посуды. Попросить ребенка убрать посуду после еды может показаться пустяком, но это передает детям важное сообщение. Хотя посуда может показаться незначительной и дети могут отказываться, эта ответственность уверяет их в том, что они имеют значение в доме и для своей семьи.

Собрать рюкзака для школы. Если ваш ребенок начнет собирать свой рюкзак для школы, это научит его ответственно относиться к своим вещам, а также покажет, как важно уважать свои вещи.

Если их рюкзак неправильно собран или они отказываются делать это самостоятельно - это возможность для естественных последствий, чтобы помочь им понять, насколько важно заботиться о своих вещах и быть организованным каждый день.

Уборка собственной комнаты. Поддержка чистоты и порядка в комнате важна, поскольку это помогает ребенку владеть своим пространством. Это учит, что чистое пространство успокаивает и дает приятные ощущения.

Застилать кровать, складывать одежду, открывать жалюзи - это простые вещи, которые они могут делать не только для того, чтобы помочь родителям, но и помочь себе чувствовать себя хорошо и начать свой день.

Уход за домашними животными. Когда ребенок достиг школьного возраста, он сможет взять на себя ответственность за кормление домашнего животного. Это позволяет ему научиться сочувствию и важности заботы о других.

Эта ответственность также учит последовательности и надежности, поскольку питомец будет зависеть от ребенка относительно еды. Для детей это мощный способ понять влияние их действий на другое живое существо.

Обязанности для подростков

Подростки находятся в периоде полового созревания, который сопровождается значительными физическими, психическими и эмоциональными изменениями, и это может быть очень сложным.

Благодаря обычным обязанностям, откровенным разговорам и четким границам подростки могут ориентироваться в этих изменениях и вырасти здоровыми, уверенными подростками, готовыми к раннему взрослению.

Стирка. Эксперты рекомендуют подросткам начать самостоятельно стирать белье. Самостоятельная стирка учит подростков планировать, изучать жизненные навыки, выполнять многоэтапные задачи и ощущать независимость.

Убедитесь только, что ребенок также складывает и убирает одежду, потому что оставлять чистое белье грудой на полу не стоит.

Мытье посуды. Подростки прекрасно умеют мыть посуду и загружать/разгружать посудомоечную машину. Конечно, их навыки мытья кастрюль могут быть не на должном уровне, но это важная задача, которой они могут научиться, и которая им точно понадобится, когда они станут взрослыми.

Уборка ванной комнаты. Никто не любит убирать ванную комнату, но эту задачу вы можете смело переложить на подростка. Для подростков уборка ванной комнаты - это процесс, требующий внимания к деталям и пониманию гигиены.

И хотя это не та задача, которую хотели бы выполнять подростки, она учит их важности поддерживать чистоту не только для них самих, но и для всех, кто разделяет пространство.

Вынос мусора. Это еще одна работа, которая обычно никому не нравится, но которую подростки вполне могут делать. Вы можете поручить им отвечать за мусор в своей комнате или ванной. Но также можете предложить выносить общий мусор ежедневно или поочередно.

Уход за домашним питомцем. И в этом возрасте эти обязанности могут не ограничиваться элементарным кормлением. Можно добавить выгул собаки, смена кошачьего туалета или уход за шерстью.

Эти задачи учат их преданности и сочувствию. Также это помогает им развить чувство ответственности, поскольку они несут его за благополучие своего питомца.