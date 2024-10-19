Ошибка №1, мешающая высыпаться в зимнее время

Простые привычки, которые мы не учитываем, могут повредить нам качественно спать ночью, в частности в осеннее и зимнее время.

Какую ошибку допускают люди, нарушая качество сна, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Huffpost.

Какая ошибка мешает хорошо выспаться?

Эксперт из сна Макс Кирстен поделилась семью советами, которые могут сделать процесс сна приятным и управляемым.

Эксперт предполагает, что если ваш будильник для пробуждения больше похож на предупредительную сирену, чем на успокаивающее приветствие, возможно, вы настраиваете свой день на провал.

"Резкое пробуждение может повлечь за собой повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений, не говоря уже об усилении чувства стресса, поскольку выбрасывается адреналин", - советует она.

"Более спокойная мелодия будильника может помочь вам начать день с ощущением легкости и покоя, уменьшая вероятность ощущения истощенности или тревоги с момента пробуждения", - добавила Кирстен.

5 советов для того, чтобы проснуться

1. Не недооценивайте силу пижамы

Хотя это может показаться очевидным, в прохладные месяцы многие ложатся спать, не одеваясь достаточно тепло, отметила эксперт.

Неподходящая ночная одежда может вызвать нарушение сна, поскольку ощущение холода может разбудить вас ночью.

2. Не залеживайтесь в постели

Бывает тяжело подняться в секунду, когда звонит будильник, но Кирстен говорит, что это нужно делать. Она рекомендует правило 10 секунд.

"Одна из худших вещей, которые вы можете сделать, когда просыпаетесь от холода, - это задерживаться в постели, размышляя о том, насколько она холодна, и как долго вы бы хотели лежать под одеялом. Такое мышление часто может заставить вас чувствовать себя вялым и потерянным. мотивации", - сказала она.

3. Примите горячий душ

Горячий душ помогает регулировать температуру вашего тела, улучшает кровообращение и согревает вас извне, обеспечивая чувство комфорта и бодрости в начале дня.

4. Купите лайтбокс

Лайтбоксы, имитирующие естественное освещение восхода солнца, могут больше воспринимать ваш мозг во время пробуждения, чем зимняя тьма, за которой сопровождается яркий свет над головой.

5. Выпейте горячий напиток

Ваша утренняя чашка может быть особенно полезна в холодные месяцы. Холод может усилить чувство голода или вызвать вялость. Один из лучших способов борьбы с этим - съесть что-то теплое сразу после пробуждения.

Горячая чашка чая или кофе в сочетании с сытным завтраком, таким как каша, может помочь согреть ваше тело изнутри, давая вам толчок, необходимый для работы.