Помилка №1, яка заважає висипатися в зимовий час

Прості звички, на які ми не зважаємо, можуть зашкодити нам якісно спати вночі, зокрема в осінній та зимовий час.

Якої помилки припускаються люди, порушуючи якість сну, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Huffpost.

Яка помилка заважає гарно виспатися?

Експерт зі сну Макс Кірстен поділилася сімома порадами які можуть зробити процес сну приємним і керованим.

Експерт припускає, що якщо ваш будильник для пробудження більше схожий на попереджувальну сирену, ніж на заспокійливе вітання, можливо, ви налаштовуєте свій день на провал.

"Різке пробудження може спричинити підвищення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, не кажучи вже про посилення почуття стресу, оскільки викидається адреналін", - радить вона.

"Більш спокійна мелодія будильника може допомогти вам розпочати день із відчуттям легкості та спокою, зменшуючи ймовірність відчуття виснаженості чи тривоги з моменту пробудження", - додала Кірстен.

5 порад для того, щоб прокинутися

1. Не недооцінюйте силу піжами

Хоча це може здатися очевидним, у прохолодні місяці багато людей лягають спати, не одягаючись достатньо тепло, зазначила експертка.

Невідповідний нічний одяг може спричинити порушення сну, оскільки відчуття холоду може розбудити вас уночі.

2. Не залежуйтеся в ліжку

Буває важко встати в секунду, коли дзвонить будильник, але Кірстен каже, що це потрібно робити. Вона рекомендує правило 10 секунд.

"Одна з найгірших речей, які ви можете зробити, коли прокидаєтеся від холоду, - це затримуватися в ліжку, розмірковуючи про те, наскільки воно холодне, і як довго ви б хотіли лежати під ковдрою. Таке мислення часто може змусити вас почуватися млявим і втраченими мотивації", - сказала вона.

3. Прийміть гарячий душ

Гарячий душ допомагає регулювати температуру вашого тіла, покращує кровообіг і зігріває вас ззовні, забезпечуючи відчуття комфорту та бадьорості на початку дня.

4. Придбайте лайтбокс

Лайтбокси, які імітують природне освітлення сходу сонця, можуть більше сприймати ваш мозок під час прокидання, ніж зимова темрява, за якою супроводжується яскраве світло над головою.

5. Випийте гарячий напій

Ваша ранкова чашка може бути особливо корисною в холодні місяці. Холод може посилити відчуття голоду або викликати млявість. Один із найкращих способів боротьби з цим - з’їсти щось тепле одразу після пробудження.

Гаряча чашка чаю або кави в поєднанні з ситним сніданком, таким як каша, може допомогти зігріти ваше тіло зсередини, даючи вам поштовх, необхідний для роботи.