Помыли пол, а он все равно грязный и липкий? Почему так бывает и что надо делать
Иногда даже после тщательного мытья пол остается липким и быстро пачкается снова. Многие хозяйки списывают это на плохую воду или некачественные средства, хотя истинная причина часто кроется в неправильной технике уборки.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, что именно может пойти не так и как сделать уборку пола действительно эффективной.
Слишком много моющего средства
Большинство считает, что чем больше концентрата налить, тем лучше будет результат. На самом деле избыток моющего состава не успевает смыться и образует липкий налет. Из-за этого пол быстро собирает пыль, оставаясь неприятным на ощупь.
Чтобы избежать проблемы, внимательно читайте инструкцию на упаковке и не превышайте рекомендованную дозу. Для легких загрязнений достаточно вообще половины стандартного количества средства. Меньше моющей химии - чище и суше пол!
Неудачное смешивание средств
Иногда хозяева смешивают разные средства, чтобы "усилить" эффект уборки. Но на практике это часто дает обратный результат: на полу появляются разводы и белый налет.
Вот основные правила:
- Используйте только одно моющее средство для всего процесса уборки. Это поможет избежать нежелательных химических реакций и пятен.
- Если требуется дополнительное обеззараживание, после основного мытья протрите пол слабым раствором хлорки. Так поверхность останется чистой и без липкости.
Мытье холодной водой
Не все обращают внимание на температуру воды во время уборки, хотя это очень важно. Большинство моющих концентратов эффективно растворяются только в теплой воде (30-40°C). Если использовать холодную воду, средство может не раствориться до конца и оставить осадок. Это провоцирует липкость, разводы и неприятные ощущения на ощупь.
Проверяйте инструкцию на бутылке и подбирайте правильную температуру воды. Теплая вода не только лучше моет, но и помогает сэкономить время на уборке.
Мытье пола - это не такое простое дело, как может показаться (фото: Freepik.com)
Отсутствие ополаскивания чистой водой
Многие ограничиваются одним мытьем с моющим средством и не промывают пол во второй раз. Из-за этого остатки химии высыхают и становятся липкой пленкой, буквально "притягивающей" грязь.
Чтобы избежать этой проблемы, обязательно промойте пол чистой водой после основного мытья. Налейте новую порцию воды в ведро и пройдитесь тряпкой еще раз по всей поверхности. Дополнительные 5-7 минут работы гарантируют чистоту и приятное ощущение под ногами.
Старые или загрязненные тряпки
Тряпка - не вечная вещь, и ее качество напрямую влияет на результат уборки. Изношенные или сильно загрязненные тряпки могут оставлять микрочастицы, пыль и даже разводы на полу.
Чтобы пол оставался идеально чистым, меняйте тряпки каждые 2-3 месяца, даже если они на вид еще приличные. Лучший выбор - ткань из микрофибры или плотного натурального хлопка без ворса. Современные микрофибровые насадки хорошо впитывают влагу и не оставляют следов.
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При написании материала были использованы источники: издания и сайты Southern Living, Apartment Therapy, Sante Plus.