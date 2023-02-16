Умерла связная УПА Любовь Погонюк, прославившаяся на всю Украину (видео и архивные фото)

Бывшая связная Украинской повстанческой армии на псевдо "Сумна" Любовь Погонюк (Пиддубий), прошедшая во второй половине прошлого века лагеря на Колыме и двадцатилетнюю высылку, скончалась на 93-м году жизни в Здолбунове Ровенской области.

"Уходят в Вечность те, кто пережил советский террор, ужасы лагерей и издевательств режима", - написал он.

Весной прошлого года Любовь Максимовна, чтобы помочь защитникам Украины, отдала свое сшитое в ссылке зеленое платье с ажурным воротничком и пояском, которому больше 50 лет, на материал для маскировочных сеток.

Своим трогательным поступком бабушка прославилась на всю страну, об этом выходили сюжеты на ТВ и в интернете. В одном из них пани Погонюк объясняла, что платье это ей не жалко, и "я многое дала, чтобы делали для военных, чтобы спасали нашу Украину".

Любовь Погонюк и ее зеленое платье (фото: Богдан Трофимюк, ОО "Після тиші" / facebook.com/aftersilencengo)

"Я все, что имею, отдам: и жизнь свою, чтобы мне спасли людей, которые борются за Украину, стоят и в день, и в ночь. Я за них молюсь каждый день", – говорила она.

Видео: связная УПА Любовь Погонюк рассказала о помощи для военных ВСУ

Кстати, это самое платье волонтеры сохранили и не порезали на сетку, а передали в Национальный музей истории Украины.

Также Погонюк пересылала свои деньги на нужды воинов Сил обороны, продолжая поддерживать украинских защитников.

Любовь Погонюк (фото: facebook.com/suhlyakvladislav)

Любовь Максимовна родилась в 1930 году в деревне Кунин возле Здолбунова. В возрасте 14 лет она стала связной УПА. Впоследствии ее арестовали, а 42-летнего отца и 17-летнего брата Владимира замучили и убили.

Владимир Пиддубий, старший брат Любови (фото из частного архива Любови Погонюк / facebook.com/aftersilencengo)

Василиса и Анна Пиддубий, мама и младшая сестра Любови (фото из частного архива Любови Погонюк / facebook.com/aftersilencengo)

Саму Погонюк отправляли в тюрьмы и колонии в Дубно, во Львове, в Херсоне, в Харькове... а потом вывезли во Владивосток и на Магадан, потом в Берлаг. Вернулась в Украину Любовь Максимовна в 1964 году после почти 20 лет ссылки на чужбине.

Любовь Погонюк (слева) во время заключения в лагере в селе Балаганне в Магаданской области в 1949 году (фото из частного архива Любови Погонюк / facebook.com/aftersilencengo)

Пани Любовь (вторая слева) в ссылке в Магадане в 1956 году (фото из частного архива Любови Погонюк / ОО "Після тиші" / facebook.com/aftersilencengo)

Со своим мужем Иосифом Погонюком, уроженцем Волынской области, они купили дом в Здолбунове, где семья осталась жить.

Любовь Погонюк (фото: Анна Яценко, ОО "Після тиші" / facebook.com/aftersilencengo)