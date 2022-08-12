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Боролася за волю України з 15 років: пішла у вічність Дарія Гусяк, остання зв'язкова Шухевича

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Львів, П'ятниця 12 серпня 2022 21:21
Боролася за волю України з 15 років: пішла у вічність Дарія Гусяк, остання зв'язкова Шухевича Фото: Дарія Гусяк, колишня член ОУН, зв'язкова Романа Шухевича (localhistory.org.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Львові померла у віці 98 років Дарія Гусяк, остання зв'язкова головнокомандувача УПА, генерал-хорунжого Романа Шухевича. Знаменита підпільниця допомагала ОУН з 15 років, і після арешту НКВС провела в тюрмах чверть століття.

Скорботну звістку 12 серпня повідомив мер Львова Андрій Садовий у своєму Facebook.

"Громада міста висловлює щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться у публікації.

Знамениту зв'язкову Шухевича, кавалера ордена княгині Ольги III ступеня поховають на Личаківському кладовищі у Львові.

Дарія Юріївна Гусяк народилася в Трускавці 4 лютого 1924 року. Близькими родичами її мами були відомі діячі ОУН Дмитро Данилишин та Василь Білас, і дівчинка виховувалася в патріотичній родині.

Після закінчення української народної школи в рідному місті Дарія з 1939 року стала підтримувати тісні контакти з підпільниками з ОУН і виконувала доручення організації.

Боролася за волю України з 15 років: пішла у вічність Дарія Гусяк, остання зв'язкова Шухевича

Дарія Гусяк на архівному фото (uk.wikipedia.org)

Батько її Юрій Гусяк в 1940 році був заарештований органами НКВС, і подальша доля чоловіка невідома.

Присягу при прийнятті в члени ОУН у Дарії Юріївни приймав Шухевич на Великдень 1948 року. Її позивними були "Дарка" і "Нуся".

Через два роки підпільниця була схоплена радянськими спецслужбами. Її відправили до в'язниці "на Лонцького" у Львові, а після винесення вироку 25 років ув'язнення вона була відправлена у в'язниці в далекі Російські Верхньоуральськ, Володимир і Барашево.

Була звільнена в березні 1975 року, але дозволу на повернення на батьківщину Гуляк не дали. Так Дарія Юріївна оселилася у Волочиську під Хмельницьким, а вже з 1995 року стала проживати у Львові.

Боролася за волю України з 15 років: пішла у вічність Дарія Гусяк, остання зв'язкова Шухевича

Дарія Гусяк (фото: gazeta.ua)

Колишня членкиня ОУН активно займалася громадською діяльність, друкувалася в пресі, стала членом проводу Конгресу Українських Націоналістів, створила та очолила громадську жіночу організацію Всеукраїнська Ліга Українських Жінок, а також створила її осередки в 22 областях.

Після смерті Ольги Ільків 6 грудня 2021 року, Дарія Гусяк залишалася останньою живою зв'язковою Романа Шухевича.

Боролася за волю України з 15 років: пішла у вічність Дарія Гусяк, остання зв'язкова Шухевича

Дарія Гусяк (фото: facebook.com/andriy.sadovyi)

Нагадаємо також, що в жовтні 2020 року померла зв'язкова ОУН-УПА Марія Кияк, яку називали живою легендою. А за місяць до цього у Дніпрі померла знаменита політв'язень Марія Засименко-Бонацька, яка теж була зв'язковою УПА.

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