Померла зв'язкова УПА Любов Погонюк, яка прославилася на всю Україну (відео і архівні фото)

Колишня зв'язкова Української повстанської армії на псевдо "Сумна" Любов Погонюк (Піддубій), яка пройшла в другій половині минулого століття табори на Колимі та двадцятирічне заслання, померла на 93-му році життя у Здолбунові Рівненської області.

"Відходять у Вічність ті, хто пережив радянський терор, жахи таборів та знущань режиму", - написав він.

Навесні минулого року Любов Максимівна, щоб допомогти захисникам України, віддала свою зшиту на засланні зелену сукню з ажурним комірцем та пояском, якій понад 50 років, на матеріал для маскувальних сіток.

Своїм зворушливим вчинком бабуся прославилася на всю країну, про це виходили сюжети на ТБ та в інтернеті. В одному з них пані Погонюк пояснювала, що сукню ця їй не шкода, і "я багато речей дала, щоб робили для військових, щоб рятували нашу Україну".

Любов Погонюк та її зелена сукня (фото: Богдан Трофімюк, ГО "Після тиші" / facebook.com/aftersilencengo)

".Я все, що маю, віддам: і життя своє, щоб мені врятували людей, які борються за Україну, стоять і в день, і в ніч. Я за них молюся кожний день", - казала вона.

Відео: зв'язкова УПА Любов Погонюк розповіла про допомогу для військових ЗСУ

До речі, цю саму сукню волонтери зберегли та не порізали на сітку, а передали до Національного музею історії України.

Також Погонюк пересилала свої гроші на потреби воїнів Сил оборони, продовжуючи підтримувати українських захисників.

Любов Погонюк (фото: facebook.com/suhlyakvladislav)

Любов Максимівна народилася 1930 року в селі Кунин біля Здолбунова. У віці 14 років вона стала зв'язковою УПА. Згодом її заарештували, а 42-річного батька та 17-річного брата Володимира замучили та вбили.

Володимир Піддубій, старший брат Любові (фото з приватного архіву Любові Погонюк / facebook.com/aftersilencengo)

Василиса та Ганна Піддубій, мама та молодша сестра Любові (фото з приватного архіву Любові Погонюк / facebook.com/aftersilencengo)

Саму Погонюк відправляли до в'язниць та колоній у Дубно, у Львові, у Херсоні, у Харкові... а потім вивезли до Владивостока і на Магадан, потім у Берлаг. Повернулася в Україну Любов Максимівна у 1964 році після майже 20 років заслання на чужині.

Любов Погонюк (ліворуч) під час ув'язнення в таборі в селі Балаганні в Магаданській області у 1949 році (фото з приватного архіву Любові Погонюк / facebook.com/aftersilencengo)

Пані Любов (друга зліва) у засланні в Магадані в 1956 році (фото з приватного архіву Любові Погонюк / ГО "Після тиші" / facebook.com/aftersilencengo)

Зі своїм чоловіком Йосипом Погонюком, уродженцем Волинської області, вони купили будинок у Здолбунові, де сім'я залишилася жити.

Любов Погонюк (фото: Анна Яценко, ГО "Після тиші" / facebook.com/aftersilencengo)