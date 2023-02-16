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Померла зв'язкова УПА Любов Погонюк, яка прославилася на всю Україну (відео і архівні фото)

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Четвер 16 лютого 2023 07:33
Померла зв'язкова УПА Любов Погонюк, яка прославилася на всю Україну (відео і архівні фото) Фото: Любов Погонюк, колишня зв'язкова УПА (facebook.com/aftersilencengo)
Автор: Володимир Костирін

Колишня зв'язкова Української повстанської армії на псевдо "Сумна" Любов Погонюк (Піддубій), яка пройшла в другій половині минулого століття табори на Колимі та двадцятирічне заслання, померла на 93-му році життя у Здолбунові Рівненської області.

Сумну звістку про смерть знаменитої зв'язкової УПА повідомив мер Здолбунова Владислав Сухляк у своєму Facebook.

"Відходять у Вічність ті, хто пережив радянський терор, жахи таборів та знущань режиму", - написав він.

Навесні минулого року Любов Максимівна, щоб допомогти захисникам України, віддала свою зшиту на засланні зелену сукню з ажурним комірцем та пояском, якій понад 50 років, на матеріал для маскувальних сіток.

Своїм зворушливим вчинком бабуся прославилася на всю країну, про це виходили сюжети на ТБ та в інтернеті. В одному з них пані Погонюк пояснювала, що сукню ця їй не шкода, і "я багато речей дала, щоб робили для військових, щоб рятували нашу Україну".

Померла зв'язкова УПА Любов Погонюк, яка прославилася на всю Україну (відео і архівні фото)

Любов Погонюк та її зелена сукня (фото: Богдан Трофімюк, ГО "Після тиші" / facebook.com/aftersilencengo)

".Я все, що маю, віддам: і життя своє, щоб мені врятували людей, які борються за Україну, стоять і в день, і в ніч. Я за них молюся кожний день", - казала вона.

Відео: зв'язкова УПА Любов Погонюк розповіла про допомогу для військових ЗСУ

До речі, цю саму сукню волонтери зберегли та не порізали на сітку, а передали до Національного музею історії України.

Також Погонюк пересилала свої гроші на потреби воїнів Сил оборони, продовжуючи підтримувати українських захисників.

Померла зв'язкова УПА Любов Погонюк, яка прославилася на всю Україну (відео і архівні фото)

Любов Погонюк (фото: facebook.com/suhlyakvladislav)

Любов Максимівна народилася 1930 року в селі Кунин біля Здолбунова. У віці 14 років вона стала зв'язковою УПА. Згодом її заарештували, а 42-річного батька та 17-річного брата Володимира замучили та вбили.

Померла зв'язкова УПА Любов Погонюк, яка прославилася на всю Україну (відео і архівні фото)

Володимир Піддубій, старший брат Любові (фото з приватного архіву Любові Погонюк / facebook.com/aftersilencengo)

Померла зв'язкова УПА Любов Погонюк, яка прославилася на всю Україну (відео і архівні фото)

Василиса та Ганна Піддубій, мама та молодша сестра Любові (фото з приватного архіву Любові Погонюк / facebook.com/aftersilencengo)

Саму Погонюк відправляли до в'язниць та колоній у Дубно, у Львові, у Херсоні, у Харкові... а потім вивезли до Владивостока і на Магадан, потім у Берлаг. Повернулася в Україну Любов Максимівна у 1964 році після майже 20 років заслання на чужині.

Померла зв'язкова УПА Любов Погонюк, яка прославилася на всю Україну (відео і архівні фото)

Любов Погонюк (ліворуч) під час ув'язнення в таборі в селі Балаганні в Магаданській області у 1949 році (фото з приватного архіву Любові Погонюк / facebook.com/aftersilencengo)

Померла зв'язкова УПА Любов Погонюк, яка прославилася на всю Україну (відео і архівні фото)

Пані Любов (друга зліва) у засланні в Магадані в 1956 році (фото з приватного архіву Любові Погонюк / ГО "Після тиші" / facebook.com/aftersilencengo)

Зі своїм чоловіком Йосипом Погонюком, уродженцем Волинської області, вони купили будинок у Здолбунові, де сім'я залишилася жити.

Померла зв'язкова УПА Любов Погонюк, яка прославилася на всю Україну (відео і архівні фото)

Любов Погонюк (фото: Анна Яценко, ГО "Після тиші" / facebook.com/aftersilencengo)

Раніше повідомлялося, що у січні у віці ста років помер сотенний УПА Мирослав Симчич, який боровся за свободу України 80 років тому.

Нагадаємо також, у серпні 2022 року у Львові померла у віці 98 років Дарія Гусяк, остання зв'язкова головнокомандувача УПА Романа Шухевича.

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УПА