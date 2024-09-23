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Умер барабанщик легендарной группы ABBA Роджер Палм: что стало причиной

Понедельник 23 сентября 2024 15:31
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Умер барабанщик легендарной группы ABBA Роджер Палм: что стало причиной Роджер Палм умер (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

На 76-м году жизни скончался легендарный барабанщик шведской группы ABBA Роджер Палм. Его не стало из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Aftonbladet рассказывает об этом подробнее.

Что известно

Жизнь мужчины оборвалась в субботу, 21 сентября. Семья музыканта прокомментировала трагическое известие.

"Он был приветливым и скромным парнем, который всегда защищал своих друзей и семью. Мы будем по нему очень скучать. Он оставил огромную пустоту в наших сердцах. Мы будем его горячо и с любовью вспоминать", - высказались о тяжелой потере родные Роджера.

О смерти барабанщика также высказался музыкант Янне Шаффер.

"Одного из лучших барабанщиков Швеции, Роджера Палма, больше нет с нами. Я скучаю по тебе, Роджер, по твоим радостным возгласам в студии, когда мы создавали музыку", - написал тот в своем Facebook.

Карьера музыканта

Палм работал студийным музыкантом и барабанщиком группы ABBA. Сотрудничество с Бьорном Ульвеусом и Бенни Андерсоном он начал в 1970-х годах.

Кроме того, он также сотрудничал с Тедом Гардеестадом и сыграл на барабанах в песне "Satellit". На протяжении своей карьеры артист также выступал в группах Gimmicks и Beatmakers.

К слову, Палм родился в 1949 году. С четырех лет он начал играть на аккордеоне, в 12-летнем возрасте - на гитаре, позже - на барабанах.

В начале сентября стало известно, что популярный рэпер умер прямо на сцене во время выступления.

Также мы писали, что ушел из жизни журналист и исследователь Антарктики Владимир Бочкарев.

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