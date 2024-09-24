Удалили грудь или лишились почки: 5 звезд, которые перенесли крайне тяжелые операции

Звезды часто прибегают к пластическим операциям ради внешнего совершенства, но бывают случаи, когда вмешательство хирурга - не просто прихоть, а жизненная необходимость.

Селена Гомес

Певице пришлось пережить серьезную операцию по пересадке почки из-за осложнений, вызванных красной волчанкой. Донором для Селены стала ее подруга, актриса Франсия Райса. Свой диагноз звезда узнала еще в 2015 году и с тех пор проходила курс химиотерапии, а также боролась с депрессией и паническими атаками.

Селена Гомес (фото: instagram.com/selenagomez)

Анджелина Джоли

В 2013 году мать пятерых детей узнала, что имеет генетическую предрасположенность к раку груди, от которого ранее умерли ее мама и бабушка. Чтобы снизить риск развития болезни, звезда решилась на профилактические меры - сначала провела операцию по удалению молочных желез, а впоследствии удалила также яичники и фаллопиевы трубы.

"Я просто чувствую, что сделала правильный выбор, чтобы повысить свои шансы увидеть, как мои дети становятся взрослыми, и застать внуков", - рассказывала актриса.

Анджелина Джоли (фото: Getty Images)

Эмилия Кларк

В 2019 году звезда "Игры престолов" рассказала, что чуть не погибла от инсульта по окончании съемок первого сезона сериала. У Эмилии диагностировали две аневризмы, причем это произошло почти случайно. Актриса потеряла сознание и была срочно госпитализирована, где ей провели операцию на мозге. Через два года болезнь снова дала о себе знать, и актрисе пришлось перенести еще одну успешную операцию.

Эмилия Кларк (фото: instagram.com/emilia_clarke)

Сара Хайленд

В девятилетнем возрасте у звезды "Академии вампиров" диагностировали дисплазию почек. В 2012 году Сара перенесла первую трансплантацию, донором стал ее отец. Однако пересаженный орган не прижился, и в 2017 году его пришлось удалить.

После этого актриса столкнулась с депрессией, но смогла собраться и вскоре перенесла еще одну операцию. В этот раз донором стал ее брат, и пересадка прошла успешно, позволив Саре вернуться к полноценной жизни.

Сара Хайленд (фото: instagram.com/sarahhyland​​)

Кристина Эпплгейт

Звезда фильма "Очень плохие мамочки" сумела победить рак груди еще в 2008 году. Она была морально готова к такому диагнозу, поскольку раньше ее мать успешно справилась с этим заболеванием, пройдя курс химиотерапии. После длительного лечения Кристина решилась на операцию по удалению обеих молочных желез, чтобы минимизировать риск рецидива.

Кристина Эпплгейт​ (фото: Википедия)