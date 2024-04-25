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На войне погиб участник Революции Достоинства Роман Панькевич: без отца осталось двое детей

Четверг 25 апреля 2024 11:27
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На войне погиб участник Революции Достоинства Роман Панькевич: без отца осталось двое детей На войне погиб Роман Панькевич (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На войне погиб участник Революции Достоинства Роман Панькевич.

О печальном известии с фронта сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Сокальского городского совета в Facebook.

Что известно о гибели воина

Роман погиб 19 апреля 2024 года в результате минометного обстрела под Красногоровкой Донецкой области.

Защитник родился в 1980 году в городе Сокаль. Он служил гранатометчиком стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты воинской части А7271.

На войне погиб участник Революции Достоинства Роман Панькевич: без отца осталось двое детейРоман Панькевич отдал жизнь за Украину (фото: Facebook/Сокальський совет)

"Выражаем искренние соболезнования семье погибшего по поводу невосполнимой потери. Вечная память Герою!" - говорится в сообщении.

Николай Кохановский, побратим погибшего воина, сообщил, что у Романа остались двое детей и жена. Также он подчеркнул, что с 2014 года этот защитник отстаивал Украину от российских оккупантов.

На войне погиб участник Революции Достоинства Роман Панькевич: без отца осталось двое детейРоман Панькевич был участником Революции достоинства (фото: facebook.com/mykola.kohanivskyi)

Роман Панькевич был активным участником Оранжевой Революции и Революции Достоинства, а также внуком повстанца.

Похороны военного состоятся 26 апреля в 12:00 в городе Сокаль Львовской области, в греко-католическом храме святых Петра и Павла.

Напомним, что в Киеве простились с военным и волонтером Павлом Петриченко.

Раньше мы писали о том, что в Киеве прошло прощание с Дмитрием Капрановым.

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