На войне погиб участник Революции Достоинства Роман Панькевич: без отца осталось двое детей

О печальном известии с фронта сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Сокальского городского совета в Facebook.

Что известно о гибели воина

Роман погиб 19 апреля 2024 года в результате минометного обстрела под Красногоровкой Донецкой области.

Защитник родился в 1980 году в городе Сокаль. Он служил гранатометчиком стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты воинской части А7271.

Роман Панькевич отдал жизнь за Украину (фото: Facebook/Сокальський совет)

"Выражаем искренние соболезнования семье погибшего по поводу невосполнимой потери. Вечная память Герою!" - говорится в сообщении.

Николай Кохановский, побратим погибшего воина, сообщил, что у Романа остались двое детей и жена. Также он подчеркнул, что с 2014 года этот защитник отстаивал Украину от российских оккупантов.

Роман Панькевич был участником Революции достоинства (фото: facebook.com/mykola.kohanivskyi)

Роман Панькевич был активным участником Оранжевой Революции и Революции Достоинства, а также внуком повстанца.

Похороны военного состоятся 26 апреля в 12:00 в городе Сокаль Львовской области, в греко-католическом храме святых Петра и Павла.