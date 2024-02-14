Умерла украинская актриса, которая стала звездой фильма "Бриллиантовая рука"

Виктория Островская, блестяще исполнившая роль проститутки в "Бриллиантовой руке" ушла из жизни в 85 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал телеведущего Андрея Малахова.

Звезда фильма "Бриллиантовая рука" ушла из жизни

Виктория Островская, заслужившая славу благодаря своему участию в культовом фильме "Бриллиантовая рука" и сыгравшая роль девушки легкоко поведения, умерла 13 февраля.

Актриса исполнила далеко не главную роль, однако поразила зрителей, а ее крылатое выражение "Цигель-цигель, ай-лю-лю" стало легендарным.

О смерти актрисы сообщил телеведущий Андрей Малахов. Он написал щемящее сообщение, в котором упомянул о ее актерской карьере и выразил свои эмоции.

"Ушла Виктория Островская, актриса, сыгравшая в "Бриллиантовой руке", - пишет ведущий, показывая совместное фото с Викторией.

Виктория Островская ушла из жизни (фото: https://t.me/and_malakhov)

Также Малахов отметил, что Виктория была в гостях у него на программе и ходили слухи о том, что родные на исходе жизни бросили ее на произвол судьбы, оставив в нищете. Но детали о смерти актрисы неизвестны.

"Много лет назад помощник Леонида Гайдая заметил ее прямо на улице. Режиссеру требовалась яркая артистка и Островскую взяли в фильм без проб. Следующей была эпизодическая роль в фильме "Старый знакомый", и на этом ее карьере в кино пришел конец. Невероятно драматическая судьба. Очень жаль. Царства небесного", - завершил пост телеведущий.

Виктория Островская ушла из жизни (фото: https://t.me/and_malakhov)

Факты из биографии Виктории Островской

Виктория родилась и прожила много лет жизни в Киеве.

Островская случайно стала одной из героев "Бриллиантовой руки". Для актрисы это был именно тот случай, когда столь маленькая роль стала настоящим украшением фильма. Но потом яркую рыжеволосую девушку легкого поведения цитировали все зрители советской комедии.

После фантастической роли киевлянку не часто звали в кино, поскольку не воспринимали всерьез.

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"