Померла українська акторка, яка стала зіркою фільму "Діамантова рука"

Вікторія Островська, яка блискуче виконала роль повії у "Діамантовій руці" пішла з життя у 85 років.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал телеведучого Андрія Малахова.

Зірка фільму "Діамантова рука" пішла з життя

Вікторія Островська, яка заслужила славу завдяки своїй участі у культовому фільмі "Діамантова рука" та зіграла роль повії, померла 13 лютого.

Актриса виконала далеко не головну роль, проте вразила глядачів, а її крилатий вислів "Цигель-цигель, ай-лю-лю" став легендарним.

Про смерть акторки повідомив телеведучий Андрій Малахов. Він написав щемливий допис, у якому згадав про її акторську кар’єру та висловив свої емоції.

"Пішла Вікторія Островська, актриса, яка зіграла в "Діамантовій руці", - пише ведучий, днмонструючи спільне фото з Вікторією.

Вікторія Островська пішла з життя (фото: https://t.me/and_malakhov)

Також Малахов зазначив, що Вікторія була в гостях у нього на програмі й ходили чутки про те, що рідні під кінець життя кинули її напризволяще, залишивши в злиднях. Але деталі смерті акторки невідомі.

"Багато років тому помічник Леоніда Гайдая помітив її прямо на вулиці. Режисерові була потрібна яскрава артистка та Островську взяли у фільм без проб. Наступною була епізодична роль у фільмі "Старий знайомий", і на цьому її кар'єрі в кіно настав кінець. Неймовірно драматична доля. Дуже шкода. Царства небесного", - завершив допис телеведучий.

Вікторія Островська пішла з життя (фото: https://t.me/and_malakhov)

Факти з біографії Вікторії Островської

Вікторія народилась та прожила багато років свого життя у Києві.

Островська випадково стала однією із героїв "Діамантової руки". Для акторки це був саме той випадок, коли така маленька роль стала справжньою окрасою фільму. Та згодом яскраву рудоволосу дівчину легкої поведінки цитували всі глядачі радянської комедії.

Після фантастичної ролі киянку не часто кликали у кіно, оскільки не сприймали серйозно.

Кадр з фільму "Діамантова рука"