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Умер легендарный исполнитель кантри-музыки

Вторник 06 февраля 2024 17:53
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Умер легендарный исполнитель кантри-музыки Тоби Кот (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

В США скончался известный американский исполнитель в стиле кантри Тоби Кит. Ему было 62 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Reuters.

Что известно о смерти музыканта

По данным издания, исполнителя не стало у себя дома в в ночь на 5 февраля. Он находился в окружении родных и близких.

Последние два года Тоби страдал от рака желудка.

"Он боролся с этим заболеванием с мужеством и честью", - говорится в заявлении его семьи.

О своем недуге Кит рассказал в X (бывший Twitter) через полгода после начала лечения.

По словам мужчины, он прошел химиотерапию, лучевую терапию и операцию.

Тогда же музыкант заявил, что ему нужно "отдышаться, восстановиться и отдохнуть" перед следующей встречей с поклонниками.

Напомним, Тоби Кит наиболее известен по таким хитам, как "Red Solo Cup" и "Should've Been a Cowboy".

Всего же, по данным газеты Washington Post, исполнитель продал за свою карьеру более 40 миллионов копий своих альбомов и синглов.

Также четыре его диска возглавляли национальный хит-парад Billboard 200.

Недавно мы рассказывали, что умерла мама известной украинской актрисы.

Также мы писали, что не стало актера из фильмов "Рокки" и "Мандалорец".

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