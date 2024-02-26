Умер звезда фильмов Marvel и "Звездного пути"

Канадский актер Кеннет Митчел, сыгравший в сериале "Звездный путь: Открытие" и фильме "Капитал Марвел", умер после борьбы с продолжительной болезнью. Звезде было 49 лет.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста, в котором его семья сообщила о трагедии.
Уточняется, что актер скончался в субботу, 24 февраля.
"С тяжелым сердцем мы объявляем о смерти Кеннета Александра Митчелла, любимого отца, мужа, брата, дяди, сына и дорогого друга", - говорится в заявлении родных Кеннета.
Кеннет Митчел скончался (фото: instagram.com/mr_kenneth_mitchell)
Напомним, в 2018 году у него диагностировали неизлечимое заболевание центральной нервной системы - боковой амиотрофический склероз.
С каждым годом его состояние становилось все хуже.
Кеннет Митчелл (фото: instagram.com/mr_kenneth_mitchell)
Отметим, что у Митчела остались жена и дети.
За свою карьеру актер снялся в 50 фильмах и на телевидении.
Он сыграл отца Кэрол Денверс в фильме Marvel "Капитан Марвел" 2019 года и претендента на Олимпийские игры в хоккейном фильме 2004 "Чудо".
Кеннет Митчелл (фото: instagram.com/mr_kenneth_mitchell)
Кеннет исполнил роли в десятках сериалов, включая "Иерихон", "Клуб жен астронавтов" и "Перепутанные при рождении".
Ранее мы рассказывали, что у звезды Голливуда обнаружили серьезное заболевание.
Также мы писали, что 22-летний француз отдал жизнь за Украину.