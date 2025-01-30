Умер основатель ансамбля танца "Ятрань" Анатолий Кривожиха

Анатолий Кривожиха умер

Трагическую весть в соцсетях подтвердил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович. Известно, что жизнь балетмейстера оборвалась 29 января. Прощание со звездой состоится 31 января, с 09:30 до 12:00 в Кировоградской областной филармонии.

"Печальная новость - не стало Анатолия Михайловича Кривохижи. Народного артиста Украины, одного из патриархов украинской хореографии, художественного руководителя знаменитого ансамбля "Ятрань", театра музыки, песни и танца "Зоряни". Не стало мастера, художника, учителя... Соболезнования семье, всему хореографическому сообществу, ученикам", - говорится в публикации Райковича.

Анатолий Кривожиха (фото: facebook_com_Музей_истории_украинского_хореографического_искусства)

Что известно про Анатолия Кривожиху

Он был культурным деятелем и педагогом. В 1957 году артист создал ансамбль танца "Ятрань", который занимался разнообразными народными хореографическими направлениями.

В 1986 году Кривожиха основал Академический театр народной музыки, песни и танца "Зоряни", работавший при Кировоградской областной филармонии.

Кривожиха родился в селе Копанки Маловисковского района Кировоградской области. Окончил факультет физического воспитания по специальности "физическое воспитание". В 1967 году получил звание заслуженного деятеля искусств Украины, а в 1973 - звание народного артиста Украинской ССР.

С 1997 года Анатолий начал работать в Центральноукраинском педагогическом университете имени Винниченко, а с 2002-го стал доцентом кафедры хореографических дисциплин в этом же учебном заведении.

Он преподавал дисциплины:

искусство балетмейстера,

подготовка концертных номеров,

народоведение,

хореографический фольклор Украины.

Анатолий Кривожиха (фото: facebook_com_Музей_истории_украинского_хореографического_искусства)

Также Анатолия выбрали членом правления Национального хореографического союза Украины и главным консультантом по использованию фольклорно-этнографических материалов в хореографическом искусстве.

С 1997 года и до конца жизни занимал должность главного балетмейстера в Академическом театре музыки, песни и танца "Зоряни", о котором упоминалось выше.