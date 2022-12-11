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Умер известный журналист Артем Скоропадский

Умер Артем Скоропадский (facebook.com)
Автор: Анна Шиканова

Известный журналист и бывший пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский скончался. По словам его супруги, это произошло в больнице и причиной стала длительная тяжелая болезнь желудка.

О его смерти Алена Солодовникова написала на своей странице в Facebook.

Артему Скоропадскому был 41 год и в последние месяцы своей жизни он активно помогал раненым, волонтерил, отправлял автобусы с пищей на фронт. До недавнего времени он был главным редактором журнала "Країна", до того - пресс-секретарем "Правого сектора".

Скоропадский родился в Москве, там же получил образование и долгое время работал корреспондентом в "Коммерсант-Украина". Потом он эмигрировал в Украину, а в 2021 году получил гражданство. В 2022 году летом он обвенчался с Аленой Солодовниковой в Софии Киевской.

Фото: Артем Скоропадский

Супруга сообщила, что Артем скончался 10 декабря в реанимации.

"Артем Скоропадский, ты умер вчера утром в реанимации. После долгой тяжелой желудочной болезни. Меня не было рядом, я была за границей, и никогда себе этого не прощу. Ты говорил, никогда не рассказывай, что я кому-то помогал. Прости, я все же расскажу про все эти многочисленные сборы для раненых, про организацию автобусов с едой на фронт, про бабу Катю на два этажа выше, которой ты покупал еду, так как она одинокая и кормит котов в подъезде. 9 последних лет ты жил тем, что помогал тем, кто в этом нуждался", - написала она.

Солодовникова добавила, что в ближайшее время будет организовано прощание по православному обряду. О месте и времени будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее мы сообщали о смерти Юрия Кармазина, известного политика и судьи.

А также мы рассказывали о гибели 25-летнего героя из Тайваня, который отдал жизнь за Украину.

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