"На стороне добра": 25-летний герой из Тайваня отдал жизнь, защищая Украину (фото)

Во Львове прощались с 25-летним защитником Украины, уроженцем Тайваня военнослужащим ВСУ Ценгом Шенг-Гуангом Джонатаном с позывным "Ценг", который в боях с российскими оккупантами получил ранения, оказавшимися фатальными.

Скорбную весть 14 ноября сообщил мэр Львова Андрей Садовой на своей странице в Facebook .

Жители и гости города, а также родные и близкие героя, провожали в траурной процессии тело воина в последний путь.

Джонатан "Ценг" решил вступить в ряды украинского войска в начале полномасштабного вторжения РФ. До этого, с 2017 по 2021 годы, он проходил военную службу в армии Китая, где стал капралом.

Как говорил Ценг Шенг-Гуанг, он "приехал воевать на стороне добра, за Украину и ее народ".

Воин защищал Украину в составе 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

На передовой, 2 ноября, он встретил свой 25-й день рождения. Через несколько дней молодой герой погиб в бою.

Во Львове простились с молодым бойцом ВСУ Джонатаном "Ценгом", уроженцем Тайваня (фото: facebook.com/andriy.sadovyi)

На фронте в Луганской области в бою с российскими захватчиками он был тяжело ранен. К сожалению, спасти жизнь бойцу не удалось - "Ценг" скончался в результате потери крови.

"Сегодня во Львове простились с Героем, который не был украинцем по крови, но отдал свою жизнь за Украину. 25-летний тайванец Ценг Шенг-Гуанг Джонатан Ценг погиб, защищая Украину... Вечная память Герою!" - написал Садовой.

"Ценг" защищал Украину с начала полномасштабного вторжения РФ (фото: facebook.com/andriy.sadovyi)

Мать погибшего Су Ю Роу рассказала, что ее сын всегда болел за правду и справедливость, поэтому отправился защищать Украину после масштабного нападения РФ, передает LB.

Женщина вспоминает, что последний раз говорила с ним по телефону под звуки непрерывной артиллерийской канонады.

У Джонатана "Ценг" остались родители и супруга.

Прощание с Джонатаном "Ценгом" во Львове 14 ноября (фото: lb.ua)

Украинцы высказывают слова поддержки родным и близким погибшего защитника, разделяют скорбь и благодарят героя за мужество на полях сражения в отпоре и борьбе с навалой российских оккупантов.

Господи! Прими душу погибшего воина нашего в Царство Свое Небесное. Низкий поклон, вечная память и почет Герою... Искренние соболезнования родным, побратимам...

Светлая Память Герою! Низкий поклон, искреннее соболезнование родным.

В скорби и уважении склоняю голову перед Воином. Вечная память и царство небесное. Соболезнование родным.

Благодарим, что ценой своей жизни подарил волю и жизнь другим украинцам. Мы обязательно победим и эти палачи россияне заплатят за свои зверства над Украиной! Пусть не все, но суда Господня им не избежать! Украина свободная и неделимая. Да есть и так будет. Царство небесное герою Украины.

Искренние соболезнования. Низкий поклон и Слава Герою Украины!..

Во Львове состоялась церемония прощания с 25-летним "Ценгом", бойцом ВСУ, который погиб в бою с российскими захватчиками (фото: lb.ua)