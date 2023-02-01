Умер известный украинский поэт, которым восхищались все

Биография поэта

Эмиль Дубров (Омелян Дзудзила) Родился 4 марта 1952 года в селе Григоривка Николаевской области. Его родители переехали туда в 1949 году - их переселили из Карпат.

Стихи он начал писать еще в школе. Однажды показал их учительнице, но та не смогла оценить поэзию своего ученика. После этого Эмиль решил забросить творчество. Иногда рифмы приходили сами, но делиться поэзией он ни с кем не хотел.

А во время Евромайдана Эмиль снова начал много писать. Сначала публиковал их в социальных сетях и комментировал стихами другие посты. А потом оказалось, что его поэзия очень нужна украинскому читателю.

Ему даже предлагали опубликовать сборник стихотворений, но он не согласился и предложил отдать деньги тем, кто в них нуждается. Потом появилось стихотворение "Ніколи не писав заради слави…"

Фото: facebook.com/Эмиль Дубров

Буквально через неделю должен был уйти в печать сборник поэзии Эмиля Дуброва. И как рассказала писательница Лариса Ницой, поэт увидел обложку книги и прислал ей предисловие, в котором со всеми прощается.

"Эти глаза всю мою жизнь будут смотреть мне в душу. Я не успела. Через неделю мы должны были запустить книгу в печать. Эмиль видел эту обложку. Прислал мне предисловие, где он со всеми прощается. А еще пишет обо мне. Я его ласково, но ругала, говорила, что не нужно такого предисловия. Читатель только берет книжку в руки, а уже "Я умираю, прощайте". Я не хочу, чтобы Вы умирали! Не хочу, чтобы прощались!" - рассказала Ницой.

Она добавила, что деньги на большой сборник поэзии Дуброва собрали его поклонники. Ей накануне приснился сон, который стал предупреждением. А утром она позвонила его дочери Наталье.

"Поговорили. Эмиль слаб. Живой. Успокоилась. А предупреждение таки осуществилось. Грустная весть догнала поздно вечером. Я не успела. Как чувствовала. Еще когда бралась за это, чувствовала, что так и будет…Простите. Плохо спешила. Мне бы самой себе простить. Книга будет. Эмиль не хотел тоненькую книжечку, хотел большую. Будет большая. Последняя версия насчитывала 419 страниц", - отметила писательница.

Фото: facebook.com/larysa.nitsoi