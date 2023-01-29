Умер Дмитрий Павлычко. Сердце украинского поэта, шестидесятника, общественно-политического деятеля и Героя Украины остановилось 29 января. Ему было 93 года.

Он уточнил, что скорбную весть подтвердил Богдан Горынь со ссылкой на дочь писателя.

Выдающийся украинский деятель культуры, общественник и политический деятель, публицист и переводчик Дмитрий Васильевич Павлычко скончался в воскресенье вечером.

"Светлая память и Царство небесное, уважаемый и дорогой Дмитрий Васильевич", - говорится в публикации.

Дмитрий Павлычко умер 29 января 2023 года в возрасте 93 лет (фото: facebook.com/oksent)

Биография Героя Украины Дмитрия Павлычко

Дмитрий Павлычко родился 28 сентября 1929 года на Прикарпатье в селе Стопчатов в селянской многодетной семье. Сначала учился в польскоязычной школе в Яблонове, затем - в Коломыйской гимназии и в Яблоновской средней школе.

Будущий великий поэт с осени 1945 года по лето 1946 года был заключен по делу об обвинении в принадлежности к УПА. Дмитрий тогда публично признал свою принадлежность к Украинской повстанческой армии, а в одном из интервью рассказывал, что его отряд распустили, а самого отправили в школу.

Дмитрий Павлычко (фото: ukrinform.com)

Затем Павлычко продолжил учебу, и в 1953 году окончил филологический факультет Львовского университета.

Стал членом КПСС, в рядах которого был с 1954 по 1990 годы.

Дмитрий Павлычко заведовал отделом поэзии редакции журнала "Октябрь", который ныне называется "Дзвін", а после переезда в Киев работал в секретариате СПУ. В течение 1971-1978 годов редактировал журнал "Всесвіт".

Архивное фото Дмитрия Павлычко (из открытых источников)

Первый сборник стихов Павлычко "Любовь и ненависть" вышел в 1953 году. Позже появились поэтические книги "Моя земля" (1955), "Черная нить" (1958) "Правда зовет" (1958), "Пальмовая вить" (1962), сборник "Гранослов" (1968), "Сонеты подольской осени" (1973), "Тайна твоего лица" (1974), "Сонеты" (1978), "Спираль" (1984), "Поэмы и притчи" (1986), "Покаянные псалмы" (1994).

Видео: Дмитрий Павлычко высказался о произведении "Два кольори", которое стало бессмертным

Также Дмитрий Васильевич составил антологию переводов "Мировой сонет" (1983). Добавим, что переводил он с английского, испанского, итальянского, французского, португальского, идиш и многих славянских языков.

А его литературно-критические труды собраны в книгах "Магистралями слова" (1978), "Над глубинами" (1984), "У мужественного слова" (1988).

Также Павлычко - автор сценариев к фильмам "Сон" (1964, в соавт. с Владимиром Денисенко), "Захар Беркут" (1971), а также автор текстов песен в фильме "Роман и Франческа" (1960).

Поэт Дмитрий Павлычко (фото:litgazeta.com.ua)

Дмитрий Павлычко был одним из организаторов Народного Руха Украины, Демократической партии Украины, первым председателем Общества украинского языка имени Т. Г. Шевченко.

Также Павлычко был народным депутатом Верховной Рады в периоды с 1990 по 1994 год, с 1998 по 1999 год и с 2005 по 2006 год.

Дмитрий Павлычко занимался общественно-политической деятельностью (фото: uk.wikipedia.org)

Он - один из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины и первой внешнеполитической доктрине самостоятельного государства, которая предусматривала нейтральный и внеблоковый статус Украины.

В 2002 году Павлычко стал почетным профессором Киевской могилянской академии. В 2006-м он был избран Председателем Украинского Всемирного Координационного Совета.

Дмитрий Павлычко (фото: uk.wikipedia.org)

Был Павлычко и дипломатом: с 1995 по 1998 год - Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Словакии, а с 1999 по 2002 год - в Польше.

Дмитрий Павлычко Государственные награждены Государственной премией Украины им. Т.Г.Шевченко, орденом "За заслуги" III ст., орденом Свободы, орденами князя Ярослава Мудрого IV ст. и V ст. У него было звание Герой Украины с вручением ордена Государства (27 сентября 2004 года).

Выдающийся украинский поэт Дмитрий Павлычко (фото: lnu.edu.ua)

Видео:¦выступление Павлычко на освящении памятника на могиле Ивана Драча в годовщину его смерти (19 июня 2018 г.) в с. Телижинцы

Дочь Дмитрия Васильевича Саломея Павлычко тоже пошла по стопам отца. Она была известной писательницей, переводчицей, публицисткой. Была участницей революции на граните. Умерла в конце 1999 года.

Внучка Дмитрия Павлычко Богдана Михайловна – директор издательства.

Видео: Дмитрий Павлычко в документальном фильме