Умер известный украинский писатель: кто и что о нем известно (фото)

Что известно о Николае Белокопытове

Писатель родился 11 февраля 1954 года в Мелитополе Запорожской области. Его детство прошло в поселке Кушугум, где он окончил среднюю школу.

Позже Николай Белокопытов окончил Украинский полиграфический институт имени Ивана Федорова. В начале карьеры он работал литературным редактором в научных журналах и журналистом в запорожских газетах "Комсомолець Запоріжжя", "Запорізька правда", "Запорозька Січ", редактировал газету "Світло Оріяни", альманах "Весела Січ".

Николай Белокопытов (фото: социальные сети)

Николай Белокопытов был опытным автором книг, поскольку издавал их с 1991 по 2021 год. Среди литературных достижений можно назвать "Вовчу науку", "Міні знову в моді", "Без паніки", "Бізнес баби Федори", "Камасутра в тролейбусі", "Сповідь ексловеласа", "Що на умі, те й на язиці" и т. д.

В 1998 году Белокопытов стал лауреатом Всеукраинских литературных премий им. Степана Руданского, в 2004 году - имени Остапа Вишни. В 2016 году писатель был признан лауреатом Международной литературно-художественной премии им. Пантелеймона Кулиша, и это далеко не все его награды.

С началом полномасштабной войны Николай Белокопытов не один раз ездил с волонтерами на фронт, выступал для военных и местных жителей.

Николай Белокопытов (фото: социальные сети)

"Николай Белокопытов был хорошим другом и приятелем для многих коллег. Мог поддержать, помочь и словом, и делом. Скажем, когда печатная бумага была в большом дефиците, Николай, издавая свою книгу "Міні знову в моді", издал и книжечку известного в Запорожье юмориста Владимира Юдина "Бабай", отдав на это часть своей бумаги", - пишут о нем коллеги.

В социальных сетях друзья и знакомые Николая поделились воспоминаниями о совместной работе: