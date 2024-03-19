Умер известный российский журналист и комментатор Василий Уткин

Подробности смерти Уткина

Предварительная причина смерти Уткина - тромбоэмболия легочной артерии.

По данным росСМИ, 19 марта журналиста якобы немедленно госпитализировали, однако спасти не смогли.

Ранее российские издания писали, что Уткин страдал серьезным заболеванием сердечно-сосудистой системы.

В конце октября 2023 года у него якобы диагностировали атеросклероз - хроническое воспалительное заболевание артерий, характеризующееся образованием изменений в стенке сосуда с воспалительными инфильтратами, накоплением липидов и фиброзом.

При этом вес комментатора на то время превышал 200 кг. Учитывая это, врачи настоятельно советовали ему экстренно садиться на диету и начинать худеть.

Публикация Карпова (скриншот: t.me/karpinside)

Факты из биографии Уткина

Василий Вячеславович родился 6 марта 1972 года в городе Балашиха Московской области.

Он был российским спортивным журналистом и телекомментатором (до 2022 года часто работал на матчах сборной Украины по футболу, в частности комментировал на канале "Футбол 1/2" игры Евро 2012), теле- и радиоведущим, шоуменом и актером.

Кроме того, мужчина был одним из совладельцев портала Sports.ru.

С 2014 года - вел шоу "Большой вопрос" на российском развлекательном телеканале СТС.

Снимался в фильмах: "День выборов" в 2007 году, "День выборов 2" в 2016 году, "О чем говорят мужчины" в 2010 году.

Василий Уткин (фото: facebook.com/radioutkin)

Позиция насчет Украины

При том, что он яростно не поддерживал путинский режим, Уткин все же не раз позволял себе публичные антиукраинские и шовинистические высказывания. Известен также рядом эпатажных поступков и высказываний.

Например, в феврале 2011 года он высказывался про украинский как про "южнорусский диалект русского языка", не являющийся самостоятельным языком.

Позже - в 2019 году - в споре с журналистом Александром Невзоровым в прямом эфире программы "Паноптикум" на росТВ Уткин заявил, что "украинское государство является бессмысленной структурой на протяжении многих лет" и что ему всегда был присущ какой-то "тупизм".

Василий Уткин в 1998 году (фото: facebook.com/radioutkin)

12 апреля 2020 года шоумен заявлял, что COVID-19 "такое государство как Россия" не нужно, а он сам без санкций государства мог бы отсидеться дома во время пандемии.

В ответ на это замечание пропагандист Владимир Соловьев назвал Уткина душевнобольным человеком, слова которого не могут дискредитировать российское государство.

В то же время Уткин обратился к Соловьеву с предложением провести очный "баттл" в виде словесного боя, назвав его "педерастической обезьяной". Соловьев от участия в "баттле" отказался.

Василий Уткин (фото: facebook.com/radioutkin)

Он также мечтал о проведении матча между сборными России и Украины, потому что "футбол - это миротворец".

В 2022-м в интервью Дмитрию Гордону Уткин оправдывал аннексию Крыма словами: "Да, я увел в вас жену, но и она этого хотела".

Однако полномасштабное вторжение России в Украину комментатор назвал "худшим днем" в его жизни и "братоубийством".