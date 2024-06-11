RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Умер известный пес-разведчик, отгрызший себе лапу, чтобы не попасть в плен

Пес-герой закончил свою жизнь в Польше (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Марина Кравченко

В Польше умер пес Вася породы кане-корсо, служивший вместе с морскими пехотинцами ВМС ВС Украины с 2016 года. Два года назад во время боев на Донбассе Вася запутался в проводе перед вражескими окопами и, чтобы вернуться к своим, отгрыз себе лапу.

О смерти животного, пишет РБК-Украина (проект Styler), поделилась на своей странице в Facebook представительница фонда "Кане-корсо без границ" Катажина Замеровская.

Когда пес стал известен

В январе 2022 года военная Елена Белозерская рассказала о собаке, которая несколько лет служила с морскими пехотинцами ВСУ. Пес наравне со своими вооруженными братьями проходил тренировку и стоял на посту.

"Прошел ППД, полигоны и сектор. Месяцами жил в блиндаже наравне с другими бойцами. Стоял на посту, носил разгрузку, дружил с блиндажными котами. Все как у людей", – писала тогда Елена в Facebook.

Однажды пес исчез. Собратья подняли дрон, чтобы найти его и увидели, что пес попал во вражескую ловушку. Прямо перед окопами русских боевиков собака запуталась в проводе, и казалось, ничего не могла сделать для своего спасения.

Разведчики все же планировали ночью попытаться эвакуировать собаку, но не успели. Вася отгрыз себе лапу и убежал, придя на троих.

Как эвакуировали собаку с отгрызанной лапой (фото: facebook.com/bilozerska)

Как умер пес

Вася прибыл в Польшу 14 ноября 2022 года для протезирования после потери передней лапы. Польские специалисты пытались восстановить здоровье собаки, но, к сожалению, он так и не поправился после болезни.

По словам Замеровской собака умерла из-за сердечной болезни (кардиомиопатии). Достоверно не известно, была ли эта патология врожденной или приобретенной.

"Сегодня плачут наши сердца… Вася, кане-корсо, наш ветеран войны в Украине, проиграл борьбу с тяжелой болезнью. Смелая, красивая и гордая собака. Пес-герой, который во время боя на передовой попал во вражескую ловушку. Чтобы вернуться к своим , он откусил себе лапу. Помогли Васе сделать протез в Польше... Он всегда будет в наших сердцах... Дорогой Васюлику, беги на другой конец радуги..." - пишет Катажина Замеровская.

Читайте также, как лифт стал ужасной ловушкой для собаки - важный совет для владельцев животных.

Раньше мы публиковали милые фото, как животные в КиевЗоо радуются, принимая СПА-процедуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Животные