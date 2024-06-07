Животные в КиевЗоо радуются, принимая СПА-процедуры: милые фото
Под летним солнцем, где жара июня неумолима, КиевЗоо становится оазисом спокойствия для своих жителей, где животные могут отдохнуть от адской жары и насладиться прохладой.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение киевского зоопарка в Facebook.
Водные развлечения для животных и посетителей
Среди огромного разнообразия предлагаемых СПА-процедур каждое животное найдет себе развлечение по душе: от водяных распылителей и прохладных бассейнов до грязевых луж и искусственных прудов.
Счастливый день для животных (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)
В целом водный арсенал зоопарка состоит из:
- 10 озер и прудов
- 17 электронных поилок
- 14 фонтанов
- 25 фонтанов
- 23 акваспинеров
- 25 бассейнов разного размера
- 58 распылителей
Большие и маленькие животные от слонов до птиц весело проводят время, наслаждаясь солнечным светом, зеленой растительностью и свежей водой.
В зоопарк, чтобы посмотреть на животных, приглашают гостей (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Теперь это идеальное место для активного досуга и приятного отдыха для всех жителей зоопарка и так же для гостей.
А для удобства посетителей в зоопарке открыли новую освежающую площадку с водно-капельным туманом. После любования водными процедурами и играми животных гости смогут отдохнуть и насладиться свежестью вместе со своими детьми.
Киевский зоопарк заботится о своих жителях (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)
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