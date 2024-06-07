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Животные в КиевЗоо радуются, принимая СПА-процедуры: милые фото

Пятница 07 июня 2024 19:42
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Животные в КиевЗоо радуются, принимая СПА-процедуры: милые фото КиевЗоо дарит радость множеству животных в зоопарке (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Автор: Марина Кравченко

Под летним солнцем, где жара июня неумолима, КиевЗоо становится оазисом спокойствия для своих жителей, где животные могут отдохнуть от адской жары и насладиться прохладой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение киевского зоопарка в Facebook.

Водные развлечения для животных и посетителей

Среди огромного разнообразия предлагаемых СПА-процедур каждое животное найдет себе развлечение по душе: от водяных распылителей и прохладных бассейнов до грязевых луж и искусственных прудов.

Животные в КиевЗоо радуются, принимая СПА-процедуры: милые фото

Животные в КиевЗоо радуются, принимая СПА-процедуры: милые фото

Животные в КиевЗоо радуются, принимая СПА-процедуры: милые фото

Счастливый день для животных (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

В целом водный арсенал зоопарка состоит из:

  • 10 озер и прудов
  • 17 электронных поилок
  • 14 фонтанов
  • 25 фонтанов
  • 23 акваспинеров
  • 25 бассейнов разного размера
  • 58 распылителей

Большие и маленькие животные от слонов до птиц весело проводят время, наслаждаясь солнечным светом, зеленой растительностью и свежей водой.

Животные в КиевЗоо радуются, принимая СПА-процедуры: милые фото

Животные в КиевЗоо радуются, принимая СПА-процедуры: милые фото

Животные в КиевЗоо радуются, принимая СПА-процедуры: милые фото

В зоопарк, чтобы посмотреть на животных, приглашают гостей (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Теперь это идеальное место для активного досуга и приятного отдыха для всех жителей зоопарка и так же для гостей.

А для удобства посетителей в зоопарке открыли новую освежающую площадку с водно-капельным туманом. После любования водными процедурами и играми животных гости смогут отдохнуть и насладиться свежестью вместе со своими детьми.

Животные в КиевЗоо радуются, принимая СПА-процедуры: милые фотоЖивотные в КиевЗоо радуются, принимая СПА-процедуры: милые фотоЖивотные в КиевЗоо радуются, принимая СПА-процедуры: милые фото

Животные в КиевЗоо радуются, принимая СПА-процедуры: милые фото

Киевский зоопарк заботится о своих жителях (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Кстати, раньше мы писали о том, кто такой бинтурон и как он выглядит.

Раньше мы рассказывали о топ-6 самых умных птиц, умеющих говорить.

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