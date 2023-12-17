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Умер известный грузинский кинорежиссер, который сравнивал Путина с Гитлером

Отар Иоселиани (фото: t.me/yuryrostvzglyad)
Автор: Иванна Пашкевич

Советский, грузинский и французский кинорежиссер Отар Иоселиани умер в возрасте 89 лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на телеканал "Рустави 2".

Отар Иоселиани умер

По информации телеканала, мужчины не стало в Тбилиси, куда он недавно приехал из Франции.

Отар Иоселиани (фото: скриншот интервью с Дмитрием Гордоном)

О смерти Отара также сообщил его друг, фотограф и журналист Юрий Рост.

"Ушел Отар Иоселиани, великий кинорежиссер, прекрасный человек и мой ближайший друг", - говорится в сообщении мужчины.

Для справки

Отар Иоселиани родился 2 февраля 1934 года в Тбилиси и получил образование на механико-математическом факультете МГУ.

В 1965 году он успешно завершил обучение на режиссерском факультете ВГИКа.

Как режиссер, Иоселиани создал такие фильмы, как "Ноябрь", "Жил певчий дрозд" и "Пастораль", которые высоко оценило международное сообщество. Они были отмечены различными наградами, в том числе призом ФИПРЕССИ.

 

С начала 1980-х режиссер начал свою творческую деятельность во Франции, где снял несколько документальных и полнометражных фильмов.

В 1984 году был удостоен звания Народного артиста Грузинской Советской Социалистической Республики.

Его работы были трижды отмечены специальным призом жюри на Венецианском кинофестивале, а также удостоены Серебряного медведя и других заслуженных наград.

В марте 2022 года в одном из своих интервью, комментируя полномасштабное вторжение РФ, в Украину Иоселиани заявил, что считает президента страны-агрессорки Владимира Путина "вторым после Адольфа Гитлера".

"Если он в своем уме, а не просто мерзавец, то количество жертв, которое висит у него на руках, которые в крови по локоть, просто так ему не сойдет, я думаю. И вообще, иметь во главе государства убийцу - это просто невыносимо. "Населил" он словесно удивительную страну Украину фашистами, наркоманами и мерзавцами... Как бы же он посмотрел в зеркало на себя. Наверное, любуется", - говорил грузинский кинематографист.

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Грузия