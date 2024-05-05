"Я достигла дна". Известная американская актриса призналась в наркотической зависимости

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на мемуары звезды "Кусочки: моя мама, мой брат и я".

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По словам Голдберг, она начала употреблять наркотики, будучи в браке с ее первым мужем и отцом дочери, Алексом Элвином Мартином.

После переезда в Калифорнию в ее жизни появился кокаин и героин. Эту вредную привычку она приобрела на звездных вечеринках.

Вупи считала, что может контролировать свое потребление наркотиков и была уверена, что это зависимость несерьезная.

В своей книге она описывает себя как "очень функциональную наркоманку", которая продолжала работать на съемочной площадке в течение года, находясь под воздействием наркотиков, пока не осознала, что это начало сказываться на ее работе.

Вупи Голдберг (фото: instagram.com/whoopigoldberg)

Актриса также рассказала о том, как однажды на свой день рождения она остановилась в отеле на Манхэттене, и один из ее друзей дал ей унцию (примерно 28 грамм - ред.) кокаина.

В тот вечер знаменитость одна сидела на полу номера и употребляла наркотик, а позже ночью горничная вошла в ее номер и была сильно перепугана. Вупи посмотрела в зеркало и поняла, что ее лицо покрыто кокаином.

"Мне было бы так неловко. Если бы моя мать знала, насколько кокаин держал меня в своих когтях, она бы просто взбесилась. Я достигла дна", - призналась актриса.

Голдберг отметила, что ее зависимость стала настолько сильной, что в определенный момент она начала видеть галлюцинации.

К счастью, знаменитость смогла побороть свои вредные привычки, когда сменила свое окружение и отказалась от участия в вечеринках.

Во время реабилитации актриса набрала 20 фунтов веса, но считает это небольшой ценой за возвращение на путь исправления.

Напомним, Вупи получила известность в 80-90-х годах благодаря таким фильмам, как "Действуй, сестра", "Призрак", "Эдди", "Сделано в Америке" и другим. За свои многочисленные роли она получила престижные награды в различных областях, включая "Оскар", "Тони", "Грэмми" и "Эмми".