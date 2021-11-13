Кікабідзе закликав українських артистів не виступати в Росії: "не можна співати у того, хто тебе б'є"

Знаменитий грузинський співак і актор Вахтанг Кікабідзе переконаний, що українські артисти не повинні їздити виступати в Росію, яка окупувала частину території країни.

Про це народний артист Грузії висловився в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" .

83-річний артист також закликав українських колег відмовитися від такої практики.

"Я вважаю, що не повинні. Але вони повинні вимагати у свого уряду, щоб у них була робота... Щось треба придумувати, щоб вони не їздили", - висловився Кікабідзе.

При цьому співак зазначив, що подібна картина спостерігається і в Грузії.

"Те ж у нас відбувається. Мені це не подобається, тому що не можна йти співати і танцювати у того, хто тебе б'є. Я маю на увазі народ... Неправильно", - сказав він.

Відповідаючи на питання, як він ставиться до таких людей, які їздять на гастролі в Росію, Кікабідзе зазначив, що з ними не спілкується, і серед його друзів з акторської команди "таких немає".

Також він наголосив, що після російсько-грузинської війни він зарікся їздити в Росію, але досі отримує сотні запрошень звідти з проханнями виступити.

"Я в 2008 році сказав, що моєї ноги не буде в Росії. Вже 12 років я в жодному російському місті не був... Стільки листів приходить, величезна кількість... але ні", - зазначив Кікабідзе.

Нагадаємо, у попередньому випуску доктор Комаровський відреагував на звинувачення анонімної організації "Бюро розслідувань щодо ковід-шахрайства".



А генерал Шаптала відповів на запитання глядача: чи будуть тепер українські військові масово застосовувати бойову безпілотну систему "Байрактар" у війні з Росією.



А ще прямо у ефірі Верещук поскандалила з Порошенком.



Також у ефірі озвучили результати опитування Liberty Report, яке показало, що українська молодь готова воювати.



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