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Умер певец и автор легендарного хита "All by myself"

Эрик Кармен (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

В США умер американский певец Эрик Кармен, наиболее известный по хитам "All by Myself" и "Hungry Eyes". Ему было 74 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт артиста.

Что известно

Так, в сообщении говорится, что Эрик ушел из жизни во сне в своем доме.

"С огромной грустью мы делимся душераздирающей новостью о смерти Эрика Кармена. Наш милый, любящий и талантливый Эрик умер во сне на выходных", - говорится в сообщении.

Отметим, что Кармен родился в 1949 году в США.

Будущий певец увлекся музыкой в возрасте трех лет, в детстве учился игре на скрипке и фортепиано, а позже - на гитаре.

В старших классах школы он начал играть в рок-группе. В конце 1960-х годов музыкант стал одним из соучредителей коллектива The Raspberries. Группа распалась в 1975-м, и Кармен начал сольную карьеру.

Артист был наиболее известен как автор хита "All by myself", получившего "золотой" статус в США, и саундтрека к фильму "Грязные танцы" Hungry Eyes.

 

 

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