Умер модельер Валентин Юдашкин: что известно
Модельер Валентин Юдашкин из России умер от рака. Ему было 59 лет.
О смерти дизайнера сообщил ряд российских СМИ.
Детали смерти Валентина Юдашкина
В 2021 году Юдашкин впервые рассказал публике, что у него онкология, хотя обнаружена она у него была в 2016 году. У него нашли опухоль на почке, в которой уже образовались метастазы. Несмотря на болезнь, модельер продолжал работать.
"Гениальный модельер, признанный мастер мировой моды. Его наряды носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино, а показы всегда приковывали огромное внимание", - написали в российской прессе.
Валентин Юдашкин родился в маленьком поселке в Московской области. Закончил в 1986 году Московский индустриальный техникум, а в следующем году уже создал свою первую коллекцию. Первым успехом он сам считал продемонстрированную в рамках Парижской недели моды в 1991 году коллекцию "Фаберже".
Отметим, что у Юдашкина одевались многие российские артисты, в том числе и Алла Пугачева.
Юдашкин поддерживал Путина
Валентин Юдашкин поддерживал президента РФ - Владимира Путина и не осуждал войну в Украине. За это его выгнали с Недели моды в Париже и запретили представлять его последнюю коллекцию одежды.
За то, что он не осудил вторжение РФ в Украину - он стал первым россиянином, которому запретили участвовать в Неделе моды в Париже.
В России умирают модельеры
Напомним, что 30 апреля в России после тяжелой болезни умер модельер Вячеслав Зайцев.
Кстати, Аллу Пугачеву прозвали предательницей после того, как она перестала одеваться у Зайцева и начала заказывать наряды у Юдашкина.
Как мы ранее писали, умер известный скульптор и архитектор Владимир Мельниченко.
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