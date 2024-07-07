Умер продюсер "Титаника" и "Аватара"

Джон Ландау умер

Продюсера не стало в пятницу, 5 июля, в Лос-Анджелесе. В заявлении семьи причина смерти не указана, но Variety сообщает, что мужчина скончался от рака.

Джон Ландау родился 23 июля 1960 года в Нью-Йорке в семье кинематографистов.

Он получил образование в Школе кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии и начал свою карьеру в киноиндустрии, работая продюсером и вице-президентом Fox.

Джон Ландау (фото: Википедия)

Его сотрудничество с режиссером Джеймсом Кэмероном оказало значительное влияние на киноиндустрию: он получил "Оскар" за фильм "Титаник" и был номинирован также за "Аватар" и "Аватар: Путь воды".

Кэмерон прокомментировал смерть коллеги в заявлении The Hollywood Reporter.

"От нас ушел великий продюсер и великий человек. Джон Ландау верил в мечту о кино. Он был убежден, что кино - это высшая форма человеческого искусства, а чтобы снимать фильмы, сначала нужно самому стать человеком. Его будут помнить как за его огромную щедрость духа, так и за сами фильмы", - сказал он.