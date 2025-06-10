Умер писатель Фредерик Форсайт - автор бестселлера "День шакала"

Умер британский писатель, журналист и бывший сотрудник разведки МИ-6 Фредерик Форсайт - автор знаменитого политического триллера "День Шакала". Ему было 87 лет.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ВВС.
Сообщается, что писателя не стало после длительной болезни.
"Триллеры Фредди, которые до сих пор читают миллионы людей по всему миру, определяют жанр и до сих пор являются эталоном, к которому стремятся современные писатели. Он оставляет после себя непревзойденное наследие, которое будет продолжать захватывать и развлекать в течение многих лет", - сказал его издатель Билл Скотт-Керр.
Фредерик Форсайт родился в 1938 году в английском графстве Кент. В молодости он служил пилотом в Королевских военно-воздушных силах Великобритании, а затем начал работать военным корреспондентом - сначала на BBC, а затем в Reuters.
Только в 2015 году писатель признался, что более двух десятилетий сотрудничал с британской разведкой МИ-6.
Его связь со спецслужбами началась еще в конце 1960-х, когда Форсайт освещал события войны в Биафри (Нигерия).
Именно в то время, работая журналистом в горячих точках, он получил опыт и знания, которые позже стали основой для многих его романов.
Широкую известность писателю принесла уже первая книга - "День Шакала", которая вышла в 1971 году. Форсайт писал ее в непростой период своей жизни.
"Я был в долгах, без квартиры, без машины, без ничего, и я просто подумал: 'Как мне выбраться из этой ямы?' И я придумал, пожалуй, самое безумное решение - написать роман", - вспомнил он в интервью BBC.
В романе речь идет о профессиональном киллере, который получает задание убить президента Франции Шарля де Голля в 1963 году.
Книга стала настоящим бестселлером, а уже в 1973-м была экранизирована - с Эдвардом Фоксом в роли Шакала.
В 2023 году эту историю снова оживили на экране - на этот раз в формате теледрамы, где главную роль исполнил Эдди Редмэйн.
В следующем году, в 1972-м, Форсайт выпустил еще один хит - "Досье "Одесса", который также стал основой для фильма.
Лента вышла в 1974 году, главную роль в ней сыграл Джон Войт.
Среди других известных произведений автора - "Четвертый протокол" (1984), по которому также сняли фильм. Там сыграли Майкл Кейн и Пирс Броснан.
Фредерик Форсайт оставил после себя мощное наследие - его книги стали классикой жанра политического триллера и шпионской прозы, которая до сих пор восхищает читателей во всем мире.
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