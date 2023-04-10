Скончался легендарный участник группы ABBA

Подробности смерти гитариста

"С невыразимой грустью мы вынуждены сообщить, что наш любимый Лассе уснул навсегда. Недавно стало известно, что он заболел раком, который быстро распространялся. Рано утром в Страстную пятницу Велландер скончался в окружении близких", - сказано в сообщении родных.

Лассе Веландер умер от рака (фото: dailymail.com)

Лассе Велландер родился в 1952 году и начал играть на гитаре еще в детстве. Отметим, что с группой ABBA гитарист стал работать осенью 1974 года. Велландер принял участие в записи 24 песен и восьми альбомов музыкального коллектива.

За год до распада ABBA в 1982 году Велландер выпустил собственный альбом, а затем продолжил работать с другими шведскими артистами. Позже он спродюсировал и выпустил еще 11 пластинок, последняя увидела свет в 2006 году.