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Помер легендарний учасник гурту ABBA

Фото: Помер легендарний гітарист ABBA (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Легендарний учасник гурту ABBA – гітарист Лассе Велландер пішов з життя у віці 70 років. Музикант помер від раку.

Трагічну новину повідомили близькі 70-річного Велландера, пише DailyMail.

Подробиці смерті гітариста

"З невимовним смутком ми змушені повідомити, що наш улюблений Лассе заснув назавжди. Нещодавно стало відомо, що він захворів на рак, який швидко поширювався. Рано вранці у Страсну п'ятницю Велландер помер в оточенні близьких", - сказано в повідомленні рідних.

Лассе Веландер помер від раку (фото: dailymail.com)

Лассе Велландер народився 1952 року і почав грати на гітарі ще в дитинстві. Зазначимо, що із групою ABBA гітарист почав працювати восени 1974 року. Велландер взяв участь у записі 24 пісень та восьми альбомів музичного колективу.

За рік до розпаду ABBA в 1982 Велландер випустив власний альбом, а потім продовжив працювати з іншими шведськими артистами. Пізніше він спродюсував і випустив ще 11 платівок, остання побачила світ у 2006 році.

Як ми раніше писали, помер відомий український музикант, творчістю якого захоплювалися європейці.

Ми також повідомляли про смерть продюсера Владислава Ляшенка.

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