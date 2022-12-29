Умер легендарный Пеле: яркие фото и видео из жизни короля футбола

Что стало причиной смерти

Прошлого года бразилец получал терапию от рака после удаления опухоли толстой кишки. Однако Пеле было госпитализировано в конце ноября на фоне респираторной инфекции.

В последнее время его состояние резко ухудшилось, химиотерапия уже не помогала. Также у него началась сердечная и почечная недостаточность. В последнее время врачи оказывали ему только паллиативную помощь.

Умер легендарный футболист Пеле (instagram.com/pele)

На странице Пеле в Instagram появился пост, в котором рассказали, что он поразил всех своим блеском в спорте, выполнял социальную работу по всему миру и распространял то, что, по его мнению, лечит все проблемы - любовь.

"Его послание сегодня становится наследием для будущих поколений. Любовь, любовь и любовь навсегда", - говорится в сообщении.

Умер легендарный футболист Пеле (instagram.com/pele)

Чем запомнился Пеле

Пеле (Эдсон Арантис ду Насимент) выступал на профессиональном уровне за клубы "Сантос" (1956-1974) и "Нью-Йорк Космос" (1975-1977). В составе сборной Бразилии нападающий провел 92 матча и забил 77 голов.

Он является единственным футболистом в истории, который во время игровой карьеры трижды становился чемпионом мира (1958, 1962, 1970).

Чем запомнился легендарный футболист Пеле (instagram.com/pele)

Также он самый лучший спортсмен XX века по версии Международного олимпийского комитета.

В 1995-1998 годах футболист занимал должность министра спорта Бразилии.

Известные футбольные клубы, включая "Манчестер юнайтед" и мадридский "Реал", постоянно пытались заключить контракт с Пеле. Однако правительство Бразилии специальным указом объявило Пеле национальным достоянием и запретило ему играть за иностранные клубы.

Легендарный футболист Пеле (instagram.com/pele)

За всю свою профессиональную карьеру Пеле забил 1281 гол в 1363 матчах, в том числе 1091 в 1116 играх за "Сантос" и 77 в 92 матчах за национальную сборную, что является мировым рекордом.

Легендарный футболист Пеле (instagram.com/pele)

Добавим, что прозвище Пеле дали ему школьные приятели, причем ни они, ни сам Пеле не могли сказать, что оно означает.

У себя на родине он стал национальным героем, в мире - спортивным кумиром для миллионов.

Легендарный футболист Пеле (instagram.com/pele)