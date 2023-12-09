Умер культовый голливудский актер: что известно

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"Мой отец сегодня умер, и его любящая команда была рядом с ним, поддерживая его так же, как он нас", - поделился Патрик О'Нил, спортивный комментатор.

Райан О'Нил умер (фото: instagram.com/patrick_oneal)

Он отметил, что для него отец всегда был героем.

"Он усердно работал, любил смешить и никогда не хвастался. Я буду скучать по тебе, папа. Я люблю тебя. Мы любим тебя", - резюмировал сын артиста.

Причина смерти не разглашается.

Известно, что у звезды фильма "История любви" были серьезные проблемы со здоровьем.

Райан О'Нил с сыном (фото: instagram.com/patrick_oneal)

В 2001 году у него обнаружили хронический лейкоз, а через 11 лет - рак простаты.

Последний фильм с его участием вышел 9 лет назад: Райан снялся в роли второстепенного героя в ленте "Рыцарь кубков".

Напомним, О'Нил прославился своей актерской работой в фильме "Барри Линдон" Стэнли Кубрика.

Он был лауреатом итальянской премии "Давид ди Донателло" за лучшую актерскую игру. В честь О'Нила в Голливуде на "Аллее славы" установлена звезда.