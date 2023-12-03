Умер соавтор Акта провозглашения независимости Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Черновицкого областного совета.

"На 87 году жизни отошел в мир иной Леонтий Иванович Сандуляк - первый чрезвычайный полномочный посол Украины в Румынии, соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины, Почетный гражданин города Черновцы", - сообщили в облсовете.

Кто такой Сандуляк

Леонтий Сандуляк был первым доктором медицинских наук, профессором из села Козыряны Кельменецкого района Черновицкой области, где он родился.

Первый демократически избранный народный депутат СССР последнего созыва от города Черновцы и Глыбокского района (44-ый избирательный округ, куда входил и нынешний Герцаевский район, который восстановлен по его ходатайству в 1989 году).

Первый председатель Черновицкой краевой организации Народного руха Украины. Также он один из основателей Народного руха Украины.

Первый председатель Зеленого движения Буковины, а затем его почетный председатель; один из основателей ассоциации "Зеленый мир" и, следовательно, его почетный председатель.

Первый чрезвычайный полномочный посол Украины в Румынии.

Помимо прочего, Сандуляк был соавтором Акта провозглашения государственной независимости Украины.

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