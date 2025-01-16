Умер звезда сериалов, которому было всего 46 лет

В США умер актер Пол Данан, известный как звезда сериалов и телешоу. Ему было 46 лет, недавно он жаловался на ужасные последствия "электронок", на которые тот перешел, когда бросил курить обычные сигареты.

Что известно об актере и где он снимался, рассказывает РБК-Украина.

Умер Пол Данан

Так, 16 января агентство Independent Creative PR, с которым работал актер, сообщило о его смерти.

"С тяжелым сердцем делимся трагическим известием о смерти Пола Данана, которому было всего 46 лет. Известный своим телевизионным присутствием, исключительным талантом и непоколебимой добротой, Пол был лучиком света для многих. Его преждевременный уход оставит пустоту в жизни всех, кто его знал. В это трудное время просим уважения и конфиденциальности к семье, друзьям и коллегам Пола. Больше комментариев пока не будет", - говорится в посте.

Пол Данан умер (фото: instagram.com/pauldanan)

Причины смерти актера пока не раскрыты. Впрочем, многие сразу вспомнили, что летом 2024 года Пол едва не умер из-за вейпов.

Дело в том, что в июне Данан попал в больницу, потому что у него внезапно остановилось дыхание. Он потерял сознание, когда курил "электронку". И потом врачи строго запретили ему пользоваться вейпами, хотя сам актер думал, что такие устройства якобы безопаснее обычных сигарет.

До этого Пол курил, но в 2021 году перешел на "электронки". Он хотел, чтобы опасная привычка наносила его организму меньше вреда. Впрочем, очень быстро пристрастие к "электронкам" стало слишком большим, он буквально не выпускал вейп из своих рук.

"Я лежал на аппарате в отделении интенсивной терапии, и все закончилось пневмонией. Мою семью предупредили, что я могу не пережить эту ночь. Мне так повезло... Врач сказала, что если я когда-то снова закурю, я рискую стать зависимым от кислородных баллонов позже", - вспоминал Пол.

Умер известный актер (фото: instagram.com/pauldanan)

Что известно о Поле Данане

Актера называют звездой "мыльных опер". Он играл Сола в сериале "Холиокс", а затем участвовал в ситкоме "Остров любви" и телешоу "Celebrity Big Brother".

Биографию Дана трудно назвать обычной. Он стремился стать известным, но в начале карьеры его ждало немало проблем. Он сидел в тюрьме за пьяное ДТП, также он лечился от наркозависимости.

Когда же он не мог найти новую роль, ему приходилось работать мастером, который чинил мобильные телефоны. Впрочем, Данан все равно любил кино и сериалы. Последний раз он появился на ТВ в шоу "Celebrity Coach Trip". Известно, что у актера остался сын Дениро, который родился в 2015 году.