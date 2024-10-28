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Умер актер из "Сватов", который жил в Крыму после оккупации

Максим Шпаковский умер (фото: скриншот)
Автор: Любовь Блажко

Российский актер Максим Шпаковский погиб в результате аварии. Мужине было 48 лет, и он жил в Крыму после того, как полуостров оккупировала Россия.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ пишет более подробно, что известно.

Максим Шпаковский погиб

Авария произошла 25 октября в Севастополе. После столкновения актера увезли в больницу с многочисленными травмами. Они оказались несовместимыми с жизнью, сердце Шпаковского остановилось.

Известно, что Максим Шпаковский - уроженец Крыма, на полуострове он получил образование и работал в театре. После аннексии Крыма Россией актер решил не покидать дом и остался там жить и дальше. Поэтому можно предположить, что звезда поддерживал российскую агрессию против нашей страны.

Максим Шпаковский умер (скриншот)

Шпаковский сыграл немало ролей, в том числе он появился и в сериале "Сваты", где был в роли рэкетира в одной из серий 4 сезона.

В списке других его киноработ - роль в скандальной ленте России "Пригрев", где освещались события войны на Донбассе через призму пророссийских нарративов. В фильме окупантов выставляли героями, а также продвигали пророссийские взгляды о "притеснениях русскоязычных" и о том, что "на Донбассе воюют американские наемники".

Среди других проектов актера фильмы "Спецназ 2", "Исаев", "Ялта 45", "Синдром дракона", "Леговый 2", "Солнцепек". Всего за его плечами более 40-ти работ.

Максим Шпаковский погиб в ДТП (скриншот)

Актер учился в местном филиале Ярославского государственного театрального института, а затем пошел работать в театр Черноморского флота. В школе он играл в КВН, где представлял команду Севастопольского приборостроительного института.

Его мать была преподавательницей русского языка и литературы. Шпаковскому через две недели должно было исполниться 49 лет.

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