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Умер обладатель звания самого сильного человека на Земле

Четверг 24 октября 2024 14:15
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Умер обладатель звания самого сильного человека на Земле Джефф Кейпс - легендарная фигура в мире силовых видов спорта (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Умер Джефф Кейпс - легендарный спортсмен и стронгмен, двукратный обладатель титула "Самый сильный человек мира", один из лучших толкателей ядра своего времени.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на BBC Sport.

Что известно о смерти Джеффа Кейпса

Кейпс умер в возрасте 75 лет.

Информацию о смерти атлета распространила его семья. В официальном заявлении его близкие подчеркнули выдающиеся достижения и важность для британского и мирового спорта.

На смерть Кейпса отреагировали многие звезды спорта. Так, обладатель титула "Самый сильный человек мира" 2017 года Эдди Холл в своем Instagram написал, что у Джеффа было "не только большое тело, но и огромная душа".

"Он проложил путь таким спортсменам, как я, показав, что британская сила и решимость могут покорить мир. Джефф вдохновлял многих из нас в детстве и был человеком, чьи невероятные достижения и характер оставили глубокий след в нашем сообществе стронгменов. Его наследие и дальше будет вдохновлять поколения силачей и спортсменов во всем мире. Покойся с миром, большой парень. Тебя всегда будут помнить как одного из самых величественных", - добавил атлет.

Факты из жизни Джеффа Кейпса

Кейпс дважды получил титул "Самый сильный человек мира" в 1983 и 1985 годах - в Крайстчерче (Новая Зеландия) и Кашкайши (Португалия) соответственно. Он также шесть раз выигрывал звание самого сильного человека Великобритании и был трехкратным чемпионом Европы.

Его личные рекорды:

· Приседания - 380 кг

· Жим лежа - 300 кг

· Становая тяга - 400 кг (пауэрлифтинг) и 454,5 кг (стронгмен)

Перед тем как стать самым сильным человеком, Кейпс занимался легкой атлетикой. Он был чемпионом Британии по метанию ядра и трижды представлял свою страну на Олимпийских играх 1972, 1976 и 1980 годов (лучшим его результатом было пятое место).

После завершения выступлений Кейпс занялся тренерской деятельностью и помогал многим начинающим спортсменам.

Благодаря своим физическим данным (его рост - 197 см и вес - 170 кг!) и популярности, Кейпс появлялся на телевидении. В частности, в 1977 году он принял участие в британской версии сверхпопулярного шоу "Superstars", которое смотрели миллионы зрителей по всему миру. В проекте спортсмены по разным дисциплинам соревновались в модифицированной версии десятиборья. Тогда Кейпс занял второе место.

Последние годы своей жизни Кейпс жил в деревне Сток-Рочфорд в графстве Линкольншир. Там он стал отцом и дедушкой. Легендарный стронгмен за много лет после своих международных успехов был уважаемым человеком в своей общине, а также увлекался разведением волнистых попугаев.

Умер обладатель звания самого сильного человека на Земле

Джефф Кейпс (фото: Getty Images)

Ранее стало известно, что актер "Спасателей Малибу" умер после тяжелой болезни.

Также умерла актриса, всколыхнувшая весь мир ролью в культовом фильме.

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